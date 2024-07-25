Мешала спать: в Киеве пенсионерка выбросила с балкона кошку (видео)

К счастью, животное было спасено волонтерами

В Оболонском районе Киева произошел вопиющий инцидент — пенсионерка сбросила с балкона четвертого этажа кошку. Животное сопротивлялось и мяукало, но женщину это не остановило.

Действия живодерки попали на видео и ею заинтересовались правоохранители. Кошку же спасли волонтеры, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. Подробности инцидента рассказали в Центре спасения животных Киева Kyiv Animal Rescue Group.

В соцсети было опубликовано видео, на котором запечатлена женщина сбрасывающая с балкона кошку. Животное падает с высоты четвертого этажа и ударяется об землю. Инцидент произошел на Оболонском проспекте средь бела дня.

Очевидцы вызвали правоохранителей. Также на место происшествия прибыли зооволонтеры.

Как сообщили в Киевской команде спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group", кошку удалось быстро найти.

Спасатели отвезли кошку, которую сами назвали Птичкой, в ветеринарную клинику для госпитализации. У животного ветеринары диагностировали ЧМТ и кататравму. Птичка находится в шоковом состоянии и имеет глубокие психологические травмы.

На месте происшествия работали правоохранители, которые провели первоочередные следственные действия и изъяла из квартиры женщины, которая может иметь психические расстройства, еще одну кошку. Ее также передали в руки волонтеров.

У женщины в квартире проживало двое котов

После клиники кошки поедут на реабилитацию в один из столичных адопционных центров, а затем волонтеры пристоят их в хорошие руки и найдут для животных любящих хозяев.

В Оболонском управлении полиции отметили, что свои действия женщина объясняет тем, что кошка мешала ей спать.

Живодерку задержали для выяснения всех обстоятельств преступления. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.299 УКУ: "Жестокое обращение с животными". Женщине может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Расследование по данному делу продолжается.

Вопиющий инцидент произошел на Оболони

Как в Украине наказывают за жестокое обращение с животными

За издевательства над животными предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины живодерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 8 лет с конфискацией животного.

Срок тюремного заключения зависит от тяжести совершенного преступления. Каждый отдельный случай рассматривается в суде и не остается безнаказанным.

Также за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен, взятие под стражу от 15 суток до полугода, а также исправительные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом девушка выгуливала на поводке экзотического хищника. Прохожие были удивлены такой неожиданной встрече, ведь не каждый день увидишь в черте города такого необычного питомца.