Поджигателей собираются расстреливать на месте: в Киеве неизвестные сожгли эвакуационный бус Третьей штурмовой (фото)

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

В одном из районов столицы трое неизвестных подожгли эвакуационный медицинский бус, который был куплен на средства волонтеров. Автомобиль стоял на парковке и ожидал ремонта.

Машина была полностью уничтожена огнем. Об этом сообщила в соцсети руководитель медслужбы 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Виктория Ковач.

Известно, что трое злоумышленников облили эвакуационный бус легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Огонь полностью уничтожил авто на котором с поля боя эвакуировали раненных защитников.

Машина была приобретена за средства, которые собрали волонтеры. Бус стоял на одной из столичных парковок и ожидал ремонта.

Действия злоумышленников попали в объектив камеры наблюдения, но задержать их не удалось. По мнению Виктории Ковач, поджигатели могли получить за свои действия вознаграждение.

"Заслуживают ли они наказания в виде лишения свободы? Вопрос риторический. Надо ли их наказывать в формате призыва в армию? Категорически нет. Потому что сегодня они в тылу машину поджигают, а завтра на поле боя предают штурмовую группу, подставляя ее риску", — отметила Ковач.

На месте работали пожарные и правоохранители. Обстоятельства преступления устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

После инцидента один из комбатов 3 ОШБр заявил, что он дает устное разрешение на то, чтобы поджигателей расстреливали на месте. Олег Романов отметил, что наказание должно быть показательным, а предатели, которые продают или поджигают военное имущество, — колорадские жуки, от которых нужно избавиться.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом неизвестные подожгли несколько авто, которые были похожи на военные. В результате произошедшего транспортные средства были полностью уничтожены огнем.