Под Киевом неизвестные подожгли несколько авто, которые были похожи на военные (фото)

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

В Бучанском районе Киевской области произошел масштабный пожар, который уничтожил сразу несколько автомобилей. Транспортные средства были припаркованы на улице.

По предварительным данным машины могли принадлежать военным или волонтерам. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

На территории Петропавловской Борщаговки под Киевом неизвестные устроили поджог. Целью злоумышленников стали автомобили, которые стояли на улице.

В результате произошедшего транспортные средства были полностью уничтожены огнем.

На месте работали пожарные и правоохранители. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

В Петропавловской Борщаговке неизвестные подожгли два автомобиля

Напомним, что в начале июля в Киеве произошел пожар в ЖК "Республика" в Голосеевском районе. По информации пожарных, загорелся утеплитель и огонь распространился на веранду многоэтажки.

Однако в сети утверждали сначала, что взорвался генератор на одной из открытых террас квартир, а позже добавили, что не генаратор, а аккумулятор зарядной станции. На кадрах с места было видно масштабное задымление и огонь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на трассе под Киевом на ходу загорелся люксовый автомобиль. Клубы черного дыма виднелись за несколько километров от места происшествия и привлекали внимание автомобилистов.