Украшение довоенной столицы: как выглядел легендарный киевский конный цирк "Гиппо-Палас" (фото)

Здание было построено в 1902 году

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и колоритными местами. Одной из самых ярких локаций города бесспорно являлся киевский конный цирк Крутикова или Гиппо-Палас.

Двухэтажное здание Hippo-palace было одним из крупнейших цирков в Европе и считалось настоящим украшением довоенной столицы. Здесь собирались сотни людей и проводились невероятные представления при участии дрессированных лошадей.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям колоритные фотографии первого киевского цирка, который располагался на Крещатике и являлся настоящей изюминкой довоенного Киева.

Hippo-palace был открыт 6 декабря 1902 года на улице Николаевской (ныне В. Городецкого).

Это легендарное сооружение было выполнено в стиле модерн и прекрасно дополняло тогдашнюю историческую застройку Крещатика. Проект осуществил известный киевский архитектор Эдуард Брадтман.

Первым владельцем конного цирка в Киеве был Крутиков Петр Сильвестрович. Именно поэтому заведение и было известно киевлянам как Цирк Крутикова или Hippo-palace.

В конце 19 века киевские власти решили построить в городе капитальный цирк. Магнат Петр Крутиков за 100 000 рублей приобрел земельный участок неподалеку от улицы Крещатик, где и было возведено здание цирка Гиппо-Палас.

Главный фасад здания украшала уникальная арка-окно, а само здание было абсолютно новаторским. Hippo-palace был оснащен системой отопления паром и гардеробом, а также особым его украшением являлся красивый стеклянный купол.

Петр Крутиков родился в Киеве в 1860 году и его семья происходила из дворянского сословия. Окончил гимназию Павла Галагана и проживал в имении на Липках, которое он впоследствии унаследовал от отца. По окончании гимназии учился в Киевском университете Святого Владимира.

Крутиков был чиновником канцелярии киевского генерал-губернатора, но в какой-то момент решил уйти в отставку и уединялся в семейной усадьбе, где дрессировал любимцев-лошадей.

Строительство цирка Крутикова закончено в 1903 и стоило 325 000 рублей, что значительно превосходило финансовую состоятельность владельца. Он потратил все деньги, что унаследовал от отца и даже был вынужден продать родовое имение на Липках.

Цирк Крутикова был освящён и открыт для посещения 6 декабря 1903 года.

Цирковой зал вмещала 2000 зрителей, а само здание имело два этажа. Это сделало Hippo-palace самым большим концертным залом тогдашнего Киева и одним из первых двухэтажных цирков Европы.

Здесь часто проходили концерты и светские мероприятия. В Hippo-palace проходили концерты легендарных певцов Федора Шаляпина и Леонида Соболеева, а также проводил свои литературные собрания Александр Куприн.

Петр Крутиков собственноручно дрессировал и готовил к выступлениям лошадей, а также сам принимал участие в выступлениях. Для лошадей он построил за городом канюшни и манеж, где и проводил репетиции. Он стал первым человеком, который показал дрессировку без хлыста и звездами его цирка были именно лошади.

Некоторые киевляне даже шутили, что к "к лошадям Петр Крутиков относился лучше, чем ко многим людям".

Посетители, в зависимости от ряда, должны были заплатить от 1,50 до 2,50 рублей. Места второго яруса стоили от 60 копеек до 1 рубля, а за 30‑50 копеек можно было смотреть представление с галерки — третьего яруса.

Петр Крутиков не принял переворот большевиков и в 1919 году он эмигрировал в Италию. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Во времена СССР сооружение цирка было национализировано и просуществовало до 1941 года.

Во время нацистской оккупации Киева в сентябре 1941 цирк был взорван диверсионными отрядами НКВД, как и ряд других сооружений центральной части города.

В послевоенный период на пустом земельном участке был построен широкоформатный кинотеатр "Украина".

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Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

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