Жуткий склеп и остатки крестов: как выглядит заброшенное Кирилловское кладбище в Киеве (видео)

Некрополь стремительно приходит в упадок

В Подольском районе Киева, в глубине Кирилловского парка находится древнее заброшенное кладбище. Этот практически полностью разрушенный некрополь является одним из старейших в столице, а первые захоронения появились здесь еще в конце 18 века.

Кирилловское кладбище в былые времена занимало около 10 гектар земли, но было впоследствии заброшено и постепенно пришло в запустение. "Телеграф" решил рассказать своим читателям об истории этого мрачного места, которое напоминает современникам о том, что именно на этой земле некогда нашли свое последнее пристанище десятки тысяч жителей столицы.

На территории Кирилловского парка можно наткнуться на остатки древнего заброшенного Кирилловского кладбища, которое было основано в 1784 году после того, как Екатерина II ликвидировала своим указом Кирилловский монастырь.

Пока монастырь был действующим (XII—XVIII века), то монахов и выдающихся личностей принято было хоронить в самом храме или около него. С появлением в монастырских стенах богадельни (дома для нетрудоспособных лиц), а впоследствии — психиатрической больницы, появилась потребность в месте для захоронений усопших.

Место под кладбище выделили киевские власти на склонах Кирилловской горы, за пределами бывшего монастыря. Постепенно территория некрополя расширялась и начала уходить вглубь Кирилловского парка.

В 1929 году кладбище было решено закрыть — его перестали охранять и могилы постепенно начали разрушаться. На момент закрытия площадь Кирилловского кладбища составляла 9,7 гектар.

Остатки надгробий

В основном здесь хоронили малоимущих людей и поэтому почти все надгробия были довольно скромными. Хотя случались и исключения, например, склеп братья Петра и Антона Качковских.

Петр Эразмович Качковский родился в 1863 году. В 1890 году он получил медицинское образование и в 1908 году открыл собственную хирургическую лечебницу имени доктора Качковского на Мало-Владимирской улице, 33.

В апреле 1909 года Качковский рискнул с высокой температурой поехать в тюрьму, где провел операцию. Вернувшись в свою лечебницу, он почувствовал себя плохо и слег. Через несколько дней Петра Эразмовича не стало.

По желанию родственников Качковского в сосуды тела ему был влит бальзамирующий раствор формалина, поэтому вскрытие производилось второпях и к однозначным выводам о причине смерти не привело.

Три года спустя на могиле Петра Качковского устроили склеп, в котором был погребен также его брат — рано умерший студент-юрист Антон Качковский.

На данный момент склеп освернен вандлами и полуразрушен.

Склеп Качковских

В 1941 году на краю кладбища немецкие оккупанты расстреляли врачей и пациентов расположенной неподалёку психиатрической больницы имени Павлова (бывшая Кирилловская).

В 1961 году, во время Куреневской катастрофы селевой поток смыл большую часть кладбища. С тех пор от старинного некрополя мало что осталось. На данный момент в Кирилловской роще можна наткнуться на части надгробных плит, покосившиеся кресты и мрачную усыпальницу братьев Качковских.

Кладбище уже давно не охраняется и находится в запустении. Поломанные оградки, выкорчеванные и сломанные кресты, мусор и отсутствие намека на цивилизацию, создают на кладбище тяжелую гнетущую атмосферу.

Кирилловское кладбище находится на территории одноименного парка

Напомним, что в центре Киева обнаружили жуткую пещеру с перевернутыми крестами, странными символами и алтарем. Кто именно стал "автором" столь капитального строения в лесу и с какой целью ее оборудовал — остается лишь догадываться.

Стоит отметить, что автор видео не назвала место, где была обнаружена таинственная пещера. Также не указываются и какие-либо ориентиры по которым можно было бы ее найти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит таинственное Иорданское кладбище в Киеве. Этот частично сохранившийся некрополь является одним из старейших в столице, а первые захоронения появились здесь еще во времена татаро-монгольского ига.