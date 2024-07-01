Как выглядел Киев в объективе известного советского фотографа: яркие цветные снимки из прошлого

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и колоритными местами. Известный советский журналист и фотограф Семен Фридлянд сделал в Киеве серию ярких снимков, которые позволяют нам совершить путешествие прошлое.

На его фотографиях запечатлены киевляне в повседневной жизни, а также знакомые многим столичные места. Редакция "Телеграфа" решила показать читателям старые фотографии 1950-х годов, которые передают дух Киева времен СССР и завораживают своей динамикой.

Приятной фотопрогулки!

Днепровские кручи, 1935

Семен Фридлянд 15(28) августа родился в Киеве в семье евреев-сапожников, но всегда мечтал о журналистике.В 1922 году он окончил семилетнюю школу, а начиная с 1925 года работал в журнале "Огонёк", которым в то время руководил его двоюродный брат, известный советский журналист и писатель Михаил Кольцов, — сначала помощником фоторепортёра, а затем фотокорреспондентом.

За свою долгую карьеру он успел поработать фоторепортером во многих известных изданиях СССР и прошел путь от рядового фотографа до заведующего отделом фотографии в журнале "Огонёк".

За свою жизнь он сделал 19 000 фото и каждый раз оказываясь в родном городе — Киеве — Фридлянд много гулял по любимым местам и конечно же делал большое количество ярких фотографий.

Семен Фридлянд

На фотографиях Фридлянда можно увидеть знаменитый "красный" корпус университета Шевченко, который расположен напротив одноименного парка.

На снимках запечатлены киевляне, которые спешат по своим делам.

"Красный" корпус университета Шевченко

Киевляне спешат по своим делам

Также Фридлянд любил гулять по Софийской площади, которая является одной из центральных и древнейших площадей Киева. Именно здесь расположена колокольня Софийского собора и знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, который торжественно был открыт 23 июля (11 июля по старому стилю) 1888 года.

Памятник является одним из символов Киева и произведением искусства XIX века.

Киев в 50-х годах в объективе Семена Фридлянда

Киев в 50-х годах в объективе Семена Фридлянда

Памятник Богдану Хмельницкому

Известный фотограф часто фотографировал людей в повседневной обстановке. На его снимках запечатлены пары, которые беззаботно проводят совместный досуг; дети и подростки, поливающие газоны и обычные прохожие.

Чаще всего это были документальные фотографии, на которых люди показывали свои настоящие эмоции.

Кроме того, Фридлянд снимал репортажи из жизни простых рабочих и на его снимках можно увидеть, как люди трудятся на стройке и даже как работают монтажники.

Досуг киевлян

Прогулка на катере по Днепру

Советский рабочий

Дети поливают цветы на клумбе

Беззаботное детство

Досуг киевлян возле городских фонтанов

Беззаботное детство

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В 1970-х годах столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.