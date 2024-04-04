Перевернутые кресты, руны и кости: в центре Киева обнаружили жуткую пещеру (видео)

Автор ролика не побоялась одна зайти внутрь

В Голосеевском лесу в Киеве была обнаружена странная рукотворная пещера, которая выглядит довольно "свежей". Внутри нее есть непонятные символы, перевернутые кресты, руны на стенах и кости.

Вглубь жуткой пещеры прошла бесстрашная девушка, которая сняла на видео свою находку. Ролик она опубликовала в популярной соцсети и он набрал огромное количество просмотров.

На днях в TikTok появился загадочный ролик, который, по словам автора, был снят в Голосеевском лесу Киева. Голос за кадром принадлежит девушке, которая рассказыват о том, как ей внезапно удалось найти таинственную пещеру, спрятанную среди деревьев.

Девушка зашла внутрь и заметила на стенах странные символы в форме треугольников, стрелок и квадратов, а также перевернутые кресты. Кроме этого в пещере можно разглядеть что-то наподобие алтаря и увидеть сложенные в кучу кости. Здесь же стоит лопата — инструмент, при помощи которого и создается это мистическое место.

Кто именно стал "автором" столь капитальной пещеры в лесу и с какой целью ее оборудовал — остается лишь догадываться. Стоит отметить, что автор видео не назвала место, где было обнаружно таинственное строение. Также не указываются и какие-либо ориентиры по которым можно было бы найти пещеру.

Видео с кадрами странной пещеры набрало сотни комментариев и более 30 тысяч просмотров. Пользователи соцсети предположили, что данная пещера может находиться неподалеку от знаменитой Сергиевой пустыни — мистического места в Голосеевском лесу, которое на протяжении многих лет оборудовал некий Сергей Борисов.

Сергиева пустынь находится на Теремках, в Голосеевском районе. Это место скорее похоже на капище, где как-будто смешалось язычество, христианство и магия. Здесь можно увидеть много икон, информационные таблички, "псевдокафедру", деревянный "Честный крест", обозначенную песком территорию алтаря и многое другое.

Алтарь в Голосеевском лесу

Вход в Сергиеву пустынь

Известно, что Сергий решил в какой-то момент стать отшельником, углубился в изучение христианства и ушел в лес. В чаще он начал возводить свою "пустынь". Место это выглядит весьма необычно и даже пугающе.

Известно, что здесь Сергий выкопал множество пещер в которых поочередно сам же и ночевал.

Возможно, что автор ролика действительно нашла одну из его незавершенных келий… А возможно, что таинственную пещеру в лесу строят совсем другие люди и совсем с другой целью…

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