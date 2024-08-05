Покосившиеся кресты и жуткие надгробия: как выглядит старинное заброшенное кладбище в Киеве (видео)

Некрополь десятки лет приходил в упадок

В Шевченковском районе столицы на склонах горы Юрковицы находится таинственное Иорданское кладбище. Этот частично сохранившийся некрополь является одним из старейших в Киеве, а первые захоронения появились здесь еще во времена татаро-монгольского ига.

Иорданское кладбище в былые времена являлось знаковым, но было впоследствии заброшено и застроено. "Телеграф" решил рассказать своим читателям об этом интересном месте и его тайнах.

Иорданское кладбище образовалось в XVII—XVIII столетиях при Николаевском Иорданском женском монастыре. Сам монастырь ликвидировали в 1808 году и после этого его храм стал приходским, соответственно и кладбище из монастырского преобразовалось в городское. Здесь начали хоронить усопших жителей Татарки, Юрковицы и близлежащих окраин столицы.

Храм и колокольня были разобраны в 1935 году. С тех пор кладбище также закрыли и оно начало приходить в упадок. В 30-е годы прошлого века оно было застроено жильем для работников кожевенного завода.

Остатки кладбища, обнесённые забором, сохранились на склонах горы Юрковицы на севере от группы домов № 26, 26-а и 26-б по улице княза Владимира Мономаха ( ранее — Отто Шмидта).

От окончательного разрушения кладбище спасает рельеф местности и крутизна одного из склонов горы Юрковицы, которіе делают этот участок малопривлекательным для строителей

Сегодня сохранившиеся захоронения на Иорданском кладбище выглядят достаточно пугающе, ведь на табличках уже не видно имен, а покосившиеся кресты и надгробия заросли кустарниками и деревьями.

Напомним, что в центре Киева обнаружили жуткую пещеру с перевернутыми крестами, странными символами и алтарем. Кто именно стал "автором" столь капитального строения в лесу и с какой целью ее оборудовал — остается лишь догадываться.

Стоит отметить, что автор видео не назвала место, где была обнаружена таинственная пещера. Также не указываются и какие-либо ориентиры по которым можно было бы ее найти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых необычных и интересных заброшенных местах в Киеве. Такие локации зачастую окутаны тайнами и всевозможными городскими легендами, а также они могут похвастаться особым колоритом и необычной энергетикой.