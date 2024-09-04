В сквер на Контрактовой площади собрались "вложить" во время войны практически миллион гривен

Поиски подрядчика уже стартовали

Столичное КО "Киевзеленстрой" планирует потратить на мероприятия по озеленению и обустройству поливо-оросительной системы в сквере на Контрактовой площади 893 тысячи гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет.

Работы должны быть полностью завершены до 2 декабря 2024 года. Об этом стало известно из тендера, который опубликовали на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" решило озеленить сквер на Контрактовой площади.

Кроме этого здесь планируется обустроить поливо-оросительную систему.

Подрядчика определят по результатам аукциона, который стартует уже 17 сентября.

Все заявленные работы должны быть полностью завершены до 2 декабря 2024 года.

Согласно тендерной документации подрядчик должен будет выполнить в сквере 45 различных видов работ.

Здесь собираются проложить новые трубы и смонтировать 45 штук оросителей. Также будут проведены работы по обустройству покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов.

Для участия в процедуре закупки участник должен предоставить документы, подтверждающие его соответствие таким квалификационным критериям:

наличие оборудования, материально-технической базы и технологий;

наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт;

наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора.

Ожидаемая стоимость работ – 893 тысячи 196 гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет.

Работы будут проводить на Контрактовой площади

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен. Всего предусмотрено выполнение 235 различных видов работ. Ожидаемая стоимость ремонта составляет 4 миллиона 889 тысяч гривен.