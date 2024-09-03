Работы в тоннеле между "Демиевской" и "Лыбедской" вышли на завершающий этап: что сейчас происходит под землей (видео)

Специалисты трудятся здесь круглосуточно

На участке "синей" ветки столичного метрополитена, шесть станций которой ранее были экстренно закрыты в связи с подтоплением, продолжаются восстановительные работы. Ситуация на перегонном тоннеле контролируется и ремонт вышел на завершающий этап.

Специалисты уже построили новый тоннель длиной 27 метров. О ходе работ рассказали в пресс-службе КГГА.

Перегон между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" восстанавливают круглосуточно. Здесь уже построили новый перегонный тоннель длиной 27 метров и усилили "оправу" с обеих сторон. Усиление провели на участке длиной более 50 метров.

Кроме этого специалисты уже проложили сети сигнализации, электроснабжения и связи, а также подключили контактный рельс. Демонтаж разгрузочных конструкций уже завершен и восстановительные работы вышли на финальный этап.

На данный момент продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.

"Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы. Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее", — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 августа первый пробный поезд был запущен между станциями метро "Лыбедская" — "Демиевская".

В его составе есть специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно. Проверяет и тестирует пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях.

В дальнейшем в ночное время специалисты будут тщательно проверять инженерные системы, которые должны обеспечить безопасность пассажиров во время движения.

Ранее глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявлял о том, что "синюю" ветку метро в Киеве, скорее всего, откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

"Телеграф" рассказывал о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и это стало причиной возникновения в городе настоящего транспортного коллапса.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Затем появилась информация о том, что над "затопленной" станцией метро в Киеве произошло новое ЧП. На тротуаре появились заметные трещины, а у одной из электрических опор образовалась глубокая воронка — здесь активно начал проседать грунт.