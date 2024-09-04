Вы ни за что не узнаете это место: как выглядел Майдан Незалежности в XIX веке (фото)

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и множеством колоритных мест. Настоящим сердцем Киева во все времена был Майдан Незалежности, который менялся вместе с городом, трансформировался и неоднократно перестраивался.

До конца X века эта местность, как и современный Крещатик, называлась Перевисищем и была простым болотом. Лишь к 1830-му году здесь сформировалась как таковая площадь. И лишь намного позже на Майдане появились первые дома, известный фонтан, памятники и многое другое.

Редакция "Телеграфа" предлагает вам совершить путешествие в далекое прошлое и посмотреть каким же был Майдан в 1880-х годах. Именно так выглядела эта историческая местность 144 года назад.

История Майдана Незалежности

Майдан Незалежности — это центральная площадь Киева, которая расположена в Шевченковском районе столицы.

Во время правления князя Ярослава Мудрого городские укрепления были существенно расширены и поперёк будущей площади пролегли валы, стены и рвы. Там, где теперь начинается Софиевская улица, располагались Лядские ворота, которые вели к верхнему городу.

Площадь как таковая сформировалась в 1830-х годах, когда были снесены остатки оборонительных валов. Тогда же она получила название Крещатицкая — от названия улицы, к которой она непосредственно примыкала.

Крещатицкая площадь в середине XIX века. Слева остатки вала

Здание городской Думы

В 1876 году на площади было построено здание Городской думы, и она получила название Думской.В 1941 году здание Думы сгорело, а территория площади сильно увеличилась за счёт разрушенной нечётной стороны Крещатика.

Вид площади в 1941 году. Сгоревшее Здание городской думы

Современная застройка площади образована зданиями 1950-х — 1970-х годов. В 1961 году было возведено здание современной гостиницы "Украина".

В последующие годы площадь неоднократно перестраивалась и реконструировалась.

На фотографиях, которые были сделаны в 1880-х годах можно обратить внимание на интересную архитектуру Майдана. В его центральной части также можно заметить знаменитый фонтан, который в то время называли "урод".

"Интересная архитектура того периода, а по центру видим фонтан, который называли неблагозвучно — "урод". Использовался извозчиками для поения лошадей", — говорится в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в Фейсбук.

Также в соцсети можно найти уникальный снимок на котором запечатлен современный отель "Казацкий", расположенный в историческом и деловом центре Киева — на Майдане Незалежности.

Здание отеля было построено в 1979-1983 годах на месте двухэтажного "дома Гудовского". В 1859 году здесь гостил Тарас Шевченко. В память об этом на гостинице установлена мемориальная доска.

В 1976 году на площади открыта станция метро "Площадь Калинина". В 1977 году была переименована в площадь Октябрьской революции и здесь соорудили ансамбль фонтанов.

Современное имя площади присвоено после провозглашения независимости Украины в 1991 году. Станция метро "Площадь Октябрьской революции" изменила своё название одновременно с площадью.

В 2001 году предпринята капитальная перестройка площади: появилось множество новых памятников, скульптур и фонтанов. В центре площади установлена высокая белая колонна, которую венчает фигура Берегини с калиновой ветвью в руках, символизирующая независимость Украины.

В 2015 году состоялась ещё одна реконструкция по замене брусчатки. В 2017 году реконструировали фонтаны и они стали музыкальными.

После начала полномасштабного вторжения Российской федерации в Украину 24 февраля 2022 года на газоне площади установили 55 флажков с позывными бойцов полка "Азов", которые отдали жизни при обороне Мариуполя.

В последующем вокруг них образовался стихийный мемориал в память о погибших защитниках Украины, который представляет собой газон с огромным количеством флажков и портретов павших героев.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядел киевский центральный автовокзал, который в народе называли "вторыми воротами столицы". Он всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо.