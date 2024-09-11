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В Киеве запускают синюю ветку метро после аварии: Кличко назвал дату

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Столичная подземка
Столичная подземка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мэр рассказал, сколько денег ушло на ремонт

На участке синей ветви Киевского метрополитена, шесть станций которой ранее были экстренно закрыты из-за подтопления, завершили восстановительные работы. Так, в четверг, 12 сентября, полноценно возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" и "Теремки".

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он отметил, что пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбедская" завершены.

Реконструкция длилась девять месяцев и включала в себя значительный объем работ. Мэр города подчеркивает, что было переведено более 200 кабельных сетей, в частности ДТЭК, Укртелекома и других операторов, разработан котлован глубиной более 15 метров, демонтирована старая часть тоннеля длиной 27 метров и построена новая.

"Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей длиной более 50 м). Наладили системы безопасности движения поездов", — говорится в сообщении.

Кличко отметил, что перегонный тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" расположен в сложных гидрогеологических условиях, поэтому был осуществлен комплекс работ по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.

Также городской голова назвал стоимость ремонта синей ветки. В общей сложности на работы было потрачено 383 миллиона гривен. Кличко подчеркнул, что это на 62 миллиона гривен меньше первоначально запланированной суммы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве для пешеходов и транспорта надолго ограничат движение по оживленной улице. Специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы тротуара.

Теги:
#Новости Киева #Станция метро Теремки #Синяя ветка метро