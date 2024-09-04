В Киеве для пешеходов и транспорта надолго ограничат движение по оживленной улице: названы даты

Актуальная информация для автовладельцев, пассажиров и пешеходов

С четверга, 5 сентября, и до воскресенья, 15 сентября, в Шевченковском районе столицы ограничат движение пешеходов и транспорта по улице Богдана Хмельницкого. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы тротуара.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

С 5 по 15 сентября частично перекроют движение для пешеходов и транспорта по улице Богдана Хмельницкого.

В частности, движение пешеходов ограничат по тротуару на участке от улицы Леонтовича до улицы Богдана Хмельницкого, 52.

Движение транспорта будет ограничено по первой полосой в направлении улице Михаила Коцюбинского.

Здесь дорожники будут проводить ремонт тротуара.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Напомним, по мнению чиновника КГГА, тарифы на проезд в наземном транспорте столицы необходимо поднять в 4 раза. По словам Руслана Кандибора, действующие цены уже давно нерентабельны, а реальная себестоимость проезда должна составлять около 25 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве с 1 сентября проезд для школьников в общественном транспорте становится бесплатным. Для этого необходимо валидировать свой ученический билет во время поездки.