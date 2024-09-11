У Києві запускають синю гілку метро після аварії: Кличко назвав дату

Мер розповів, скільки грошей пішло на ремонт

На ділянці синьої гілки Київського метрополітену, шість станцій якої раніше були екстрено закриті через підтоплення, завершили відновлювальні роботи. Так, у четвер, 12 вересня, повноцінно відновлять рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" та "Теремки".

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" — "Либідська" завершені.

Реконструкція тривала дев'ять місяців і включала значний обсяг робіт. Мер міста підкреслює, що було перекладено понад 200 кабельних мереж, зокрема ДТЕК, Укртелекому та інших операторів, розроблено котлован глибиною понад 15 метрів, демонтовано стару частину тунелю довжиною 27 метрів і побудовано нову.

"Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів", — йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що перегінний тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" розташований у складних гідрогеологічних умовах, тому було здійснено комплекс заходів із гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Також міський голова назвав вартість ремонту синьої гілки. Загалом на роботи було витрачено 383 мільйони гривень. Кличко підкреслив, що це на 62 мільйони гривень менше від початково запланованої суми.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві для пішоходів та транспорту надовго обмежать рух по жвавій вулиці. Фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи тротуару.