Грязное пятно в Сейме: есть ли угроза качеству воды в Киеве

Специалисты следят за движением ядовитых веществ

По состоянию на среду, 11 сентября, в Киеве ситуация с качеством воды полностью контролируема и в настоящее время не вызывает беспокойства. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-брифинга по поводу текущего состояния качества воды в Киеве. По его словам, первые сообщения о существенном ухудшении состояния воды в реке Сейм начали поступать еще 14 августа.

"Мы начали получать информацию о техногенной аварии, которая произошла на территории РФ, которая связана с выбросом ядовитых веществ в реку Сейм. С этого момента на уровне города работает оперативный штаб, который постоянно мониторит собирает всю информацию о качестве воды", — сказал Ткачук.

Результаты анализов в реке Днепр, в акватории города Киева, сейчас не вызывают беспокойств. Специалисты следят за движением ядовитых веществ, знают, где находится пятно, как оно движется и с какой скоростью.

В то же время, в "Киевводоканале" заявили о том, что также внимательно следят за ситуацией и сотрудничают со всеми необходимыми ведомствами, чтобы вовремя получить информацию в случае приближения ядовитого пятна к акватории Киева.

Также, по словам генерального директора "Киевводоканала" Олега Лысюка, предприятие отработало алгоритм действий при приближении загрязнения. Опыт позаимствовали у других водоканалов, столкнувшихся с загрязнением реки Сейм.

Теткино расположено на реке Сейм

"Другие водоканалы выезжали, брали пробы воды, чтобы выяснить, что это за загрязнение, как с ним бороться, какие регламенты технологичные использовать. В принципе, отработали.. на тех образцах поняли, что нашими технологиями, нашими реагентами сможем в полной мере обеспечить население водой", — отметил Лысюк.

С посторонним запахом воды будут бороться с помощью активированного угля, являющегося естественным абсорбентом. Реагент уже заказали в Европе, скоро он будет в Киеве.

Руководители ведомств отметили, что будут информировать население обо всех изменениях в состоянии качества воды и, в случае необходимости, чтобы сделать определенные запасы, об этом будет сообщено заранее.

"При наиболее пессимистическом сценарии некоторые районы Киева действительно могут быть временно отключены от водоснабжения, однако и эти сценарии отработаны. На такой случай есть вода в резервуарах, мы будем держать их максимально наполненными", — подчеркнул Лысюк.

Загрязнение рек Десна и Сейм

Первые сообщения о загрязнении реки Сейм появились еще 14 августа. Уже 22 августа в речке Сейм на территории Сумской области был зафиксирован мор рыбы. Позже стало известно, что в водоеме превышена концентрация опасных веществ.

Как выяснилось, загрязнение реки произошло из-за выброса с сахарного завода в Теткино Курской области РФ.

Уже 28 августа стало известно, что загрязнение из притока достигло главного русла – реки Десна. В результате в реке начался мор рыбы.

По состоянию на конец августа загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и досталось Черниговщине, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба фиксировались, в частности, вблизи Батурина.

Затем в Черниговской области начали проводить мероприятия по аэрации и, как видим, движение загрязнения было замедлено.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в водоемах возле Чернигова снова фиксируется мор рыбы. Вода в реке Десна потемнела и имеет неприятный запах.