Конные и паровые: какими были трамваи в Киеве в разные времена (фото)

Транспорт в столице был самым рзнообразным

Киевский трамвай является крупнейшей трамвайной сетью Украины, а также старейшей на постсоветском пространстве системой электрического трамвая. Он был открыт в столице в 1892 году и постоянно развивался.

Благодаря ретрофотографиям мы можем увидеть, как менялся киевский трамвай и проследить его эволюцию. Изначально, транспорт в Киеве начался с конного трамвая на рельсах, маршруты которого соединяли нынешний район метро Лыбидская с Крещатиком и тянулись до Подола.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух давно минувших лет и показывают то, каким был травмай в разные времена в Киеве.

История киевского трамвая

Первая городская Киевская конная железная дорога была построена в 1891 году.

Проект предполагал строительство колеи общей длиной 26,4 километров. Первая колея пролегала по Большой Васильковской и была запущена в эксплуатацию 30 июля 1891 году.

Сначала маршрут был проложен по ул. Жандармской (ныне Саксаганского) до Демиевки. В августе линия была продлена к отелю "Европейский" на Крещатике.

Конный трамвай представлял собой вагончик с поперечными скамейками и по бокам был открытым (на случай дождя имелись занавески). Вагончики имели "изящную и легкую конструкцию", а также были украшены фонарями и звонками. Один такой вагончик вмещал 20-25 пассажиров.

В феврале 1892 года был впервые опробован паровой трамвай. Поезд, составленный из небольшого городского локомотива и трех пассажирских вагонов, прошел по линии конно-железной дороги от Демиевки до Царской (Европейской) площади.

Всего в столице эсплуатировались четыре паровоза. Паровой трамвай, даже не смотря на шум и дым, пользовался большой популярностью у мстных жителей.

При этом и паровой, и конный трамваи одновременно работали на одном маршруте.

Первые электрические трамваи прибыли в Киев в мае 1892 года. Вагоны были построены братьями Струве по американским чертежам. В тот же день они прошли испытания на Александровской улице на Подоле, а 8 мая – на Александровском спуске (на линии с Подола на Крещатик).

1 июня 1892 электрический трамвай приступил к работе для пассажиров.

После этого электрический трамвай эволюционировал, а в Киеве появлялись все новые его маршруты. К 1912 году Киевская электрическая железная дорога состояла из 21 маршрутной линии, а они — из 44 тарифных участков.

В 1962 году общая длина трамвайной линии в Киеве составляла 235 км, и по ней курсировало 400 вагонов по 27 маршрутам.

В 2004 году, после демонтажа трамвайного полотна на мосту Патона, единая трамвайная сеть разделилась на два изолированных фрагмента на разных берегах реки Днепр.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядел киевский центральный автовокзал, который в народе называли "вторыми воротами столицы". Он всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо.