Метро восстановили, а улица поплыла: в Киеве в одном районе поврежден водопровод, пострадал автомобиль (видео)

С помощью полиции ищут владельцев припаркованных автомобилей

Не успел Киев прийти в себя после возобновления движения поездов между станциями "Героев Днепра" и "Теремки" в Голосеевском районе, так снова постигла новая проблема. На улице Голосеевской произошла утечка на водопроводной магистрали, в результате этого автомобиль частично провалился под асфальт.

Движение транспорта частично было ограничено, часть домов осталась без водоснабжения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что авария произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью. Специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку на пересечении улиц Голосеевской и Горяной.

Давление воды в Голосеевском районе возобновлено. Однако временно без водоснабжения остаются дома по улице Голосеевской, 12, 14, 16. Для нужд потребителей по адресу Голосеевская, 12 стоит автоцистерна с питьевой водой.

На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Чтобы избежать провалов других авто, которые припаркованы рядом, дальнейшие работы на этом месте приостановятся. С помощью полиции ищут владельцев припаркованных автомобилей.

Движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении Голосеевского проспекта, проинформировали в КГГА.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве раздавались взрывы.