Вояжи на десятки миллионов: депутатам Киевсовета разрешают ездить за границу, а платят за это горожане

Некоторые избранники в командировках действительно занимаются работой и волонтерят, а кое-кто злоупотребляет своими командировками. Полный список VIP-вояжеров засекретили

Как стало известно "Телеграфу" от информированных источников в Киевском городском совете (КГС), депутаты и депутатки из разных фракций беспрепятственно ездят за пределы страны за бюджетные средства, некоторые из них делают это неоднократно, а формальная причина — рабочие командировки.

Впрочем, характер таких визитов, список зарубежных стран и результаты этих поездок оставляют много вопросов и недоразумений. К тому же, как выяснили журналисты нашего издания, все это происходит не совсем прозрачно. Такая повышенная секретность, вероятно, действует не только из-за военного положения и приватности/безопасности избранников (избранниц).

Очевидно, потенциально существует лазейка, что отдельные владельцы мандатов могут злоупотреблять (а, по нашей информации, некоторые из них успешно делают это) частыми выездами за пределы страны, якобы в рабочие поездки. А еще официальные командировки оплачиваются за счет города, то есть — из карманов киевлян.

По запросу "Телеграфа" в Управлении информационной политики и доступа к публичной информации исполнительного органа КГС — Киевгоргосадминистрации — подтвердили, что основанием для осуществления загранкомандировки является официальное приглашение от принимающей стороны (за рубежом. — Авт.).

— А суммы командировочных команд членов делегаций рассчитываются в зависимости от количества суток и страны командировки (согласно норм постановления Кабинета министров Украины от 02.02.2011 года № 98 (с изменениями) и сметы командировочных расходов, утвержденной в установленном порядке, — говорится в документе.

Кроме того, в КГГА сообщили, что согласно заявлению Киевского городского головы Виталия Кличко, "в целях экономии бюджетных средств, все командировки осуществляются им за свой счет".

Как известно, кроме должности главы КГГА Кличко является мэром и де-юре как городской голова возглавляет Киевсовет. И, по данным Управления инфополитики, "в бюджете города Киева не планируются и не выделяются средства отдельно на командировку депутатов Киевского городского совета и мэра города Киева".

В то же время в ответе на запрос указано, что Киевсовет в конце прошлого года принял городскую целевую программу укрепления и развития международных связей на 2024-2025 гг.

Все-таки ездят и какая цена "на билеты"?

Как отмечается в тексте этой программы, цель программы – углублять международное сотрудничество и привлекать средства от иностранных партнеров для восстановления Киева. При этом речь идет не только о заграничных визитах представителей столичных властей (депутатов КГС и работников КГГА), но и о организации событий с участием иностранцев в столице.

При этом, согласно обнародованной информации, в 2019 году городские чиновники и депутаты ездили в командировку за границу 110 раз; в 2020-м — 7 раз; в 2021 — 25 раз, а в 2022-м — 61 раз. Фамилии делегатов не обнародованы.

Количество командировок за четыре года. Источник — kmr.gov.ua

В планах же на 2024-2025 гг. в городском бюджете заложили почти 50 миллионов гривен. Поровну на каждый год. Также в документе указано, что "меры этой программы предусматривают финансирование из бюджета города Киева", а возможностей привлечь деньги под нее из внебюджетных источников нет.

За два года на иностранные вояжи планируется выделить около 50 млн грн. Источник - kmr.gov.ua

Примечательно, что согласно планам данной программы, за границу в этом году планируется выезд 381 человека (при почти равном гендерном балансе — 191 женщина и 190 мужчин). Напомним, в горсовете работают 120 депутатов. Вероятно, кроме избранников за границу, выезжают/планируют ехать также и представители КГГА. Возможно, кто-то ездит/будет ездить повторно. Расходы на одну выезжающую за пределы страны персону рассчитаны в среднем на уровне почти 40 тыс. грн за одну поездку.

Цель программы, предусматривающей визиты чиновников за границу

Сколько именно пошло средств на загранкомандировки представителей депутатского корпуса, в КГГА не сообщили.

"Телеграф" также направил запрос непосредственно к секретарю КГС Владимиру Бондаренко с просьбой обнародовать перечень всех выезжавших/выезжающих за границу в командировку, сколько таких поездок состоялось и в какие именно страны (запрос с исх. №053 от 19.08.2024). Впрочем, к моменту публикации этого материала ответов от секретаря горсовета не поступило.

Смета командировочных расходов чиновников и депутатов Киева

Де-факто получается, что список VIP-вояжеров, расходов на их поездки, количество командировок и перечень стран засекречен. Хотя, очевидно, городские власти должны отчитываться, куда пошла каждая гривна на фоне войны с РФ и ликвидации последствий агрессии россиян.

Как говорят наши высокопоставленные источники в разных фракциях горсовета, депутаты и депутатки действительно пользуются опцией по выезду за границу, и есть избранники (избранницы), которые добросовестно отрабатывают бюджетные расходы — действительно участвуют в важных международных мероприятиях, встречах и т.д. Также ряд депутатов продолжают активно заниматься волонтерством для помощи горожанам и ВСУ. Кроме того, есть отдельные представители КГС, которые сознательно ездят за границу за свой счет.

Но есть и интересные примеры — по нашей информации, отдельные депутаты в этом году неоднократно бывали за границей. Пока по состоянию на август-2024 рекорд пребывания одного такого избранника за пределами страны — 25 суток (выезды в три страны Евросоюза). То есть почти целый месяц, и именно за бюджетные средства.

Следовательно, поэтому и возникают вопросы эффективности и практической пользы для столицы от таких длительных командировок представителей городских властей, на что выделяются десятки миллионов бюджетных гривен.

Между тем, как сообщалось ранее, в Киеве ремонт аварийного участка на синей ветке метро обошелся бюджету столицы в 383 млн грн.

Также "Телеграф" писал о еще одной большой инженерной проблеме Киева: на Лыбидской площади в этом году повторно прорвало трубопровод. В результате очередного инцидента вода затапливала проезжую часть, подземные переходы, а перекрытие движения тогда спровоцировало транспортный коллапс. На ремонт теплосети в той локации городские чиновники планировали потратить около 1 млрд грн.