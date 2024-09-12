Метро відновили, а вулиця попливла: у Києві в одному районі пошкоджено водогін, постраждала автівка (відео)

За допомогою поліції шукають власників припаркованих автомобілів

Не встиг Київ оговтатись після відновлення рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" та "Теремки" у Голосіївському районі, так знову спіткала нова проблема. На вулиці Голосіївській стався витік на водопровідній магістралі, внаслідок цього автомобіль частково провалився під асфальт.

Рух транспорту частково обмежили, частина будинків залишилася без водопостачання. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що аварія сталася на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною. Фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік на розі вулиць Голосіївської та Горяної.

Тиск води в Голосіївському районі відновлено. Однак тимчасово без водопостачання залишаються будинки на вулиці Голосіївській, 12, 14, 16. Для потреб споживачів за адресою Голосіївська, 12 стоїть автоцистерна з питною водою.

На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Щоб уникнути провали інших авто, які припарковані поруч, подальші роботи на цьому місці призупини. За допомогою поліції шукають власників припаркованих автомобілів.

Рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох у напрямку Голосіївського проспекту, поінформували в КМДА.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві лунали вибухи.