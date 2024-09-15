Кресты из палок, алтарь и частокол: как выглядит таинственная Сергиева пустынь в Голосеевском лесу (видео)

Необычное место притягивает всех искателей приключений

В Голосеевском лесу есть необычный "храм" под открытым небом, который принято называть Сергиева пустынь. Организовал это место в 1999 году некий киевлянин Сергей Борисов. В чаще леса он решил построить свою собственную "церковь", которая будет отличаться от всех остальных.

Мужчина самостоятельно много лет подряд строил в чаще пустынь и в конечном итоге здесь появились кресты, палатки, пещеры и даже подобие кафедры. Люди по разному относятся к этому месту. Для одних — это пристанище сумасшедшего, а для других — храм. В любом случае, все посетившие пустынь остаются под большим впечатлением и говорят о том, что здесь невероятна энергетика.

"Телеграф" рассказывает читателям историю этого таинственного места и делится его координатами.

История Сергиевой пустыни

Сергиева пустынь находится на Теремках, в Голосеевском районе Киева. Это место скорее похоже на капище, где как-будто смешалось язычество, христианство и непонятная магия. Здесь можно увидеть много икон, информационные таблички, "псевдокафедру", деревянный "Честный крест", обозначенную песком территорию алтаря и многое другое.

Возвел это место в 1999 году киевлянин Сергей Борисов. Одни говорят о том, что он бывший художник и фотограф, а другие — что он некогда имел сан священнослужителя, но разочаровался в современном христианстве и решил стать отшельником.

Сергий ушел в лес и начал строить свою пустынь. Он очень общительный и неагрессивный — с радостью беседует со всеми пришедшими. Сергий говорит о том, что для общения с Богом не нужна как таковая церковь (здание) и именно поэтому он "поселился" в лесу.

На самом деле место это выглядит весьма необычно и даже пугающе. Известно, что здесь Сергий выкопал множество пещер в которых поочередно сам же и ночевал.

Мужчина вдохновлялся Антонием Печерским, который основал первый на Руси пещерный храм. Сергий и сам регулярно облачался в балахон синего цвета с шарфом на котором вышит белый крест, а также череп с костями…

В самодельной келье, которая вырыта в земле, Сергий совершает молебны. Также здесь изредка можно увидеть записки с именами за здравие и упокой, которые оставляют "прихожане".

Выглядит это место действительно необычно и если вы любите исследовать загадочные локации, то обязательно посетите Сергиеву пустынь:

Где находится Сергиева Пустынь

Место: Теремки, Голосеевский лес

Координаты: 50.367985 30.4915129

Станция метро: "Выставочный центр"

Напомним, в черте Киева есть множество необычных и интересных недостроенных зданий, которые по тем или иным причинам оказались заброшенными. Они находятся в разных районах столицы и как-будто хотят рассказать окружающим о своей нелегкой судьбе.

Такие заброшки зачастую окутаны тайнами и всевозможными городскими легендами. У многих они вызывают неподдельный интерес и словно магнитом притягивают к себе любителей пощекотать нервы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие тайны скрывают зловещие склепы Байкового кладбища. Оно расположено на одноименной горе в Голосеевском районе столицы, а его история уходит корнями в далекое прошлое.