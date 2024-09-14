Здесь вы точно встретите призраков: какие тайны скрывают зловещие склепы Байкового кладбища (видео)

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Одним из самых старых и самых известных погостов в Киеве считается Байково кладбище. Оно расположено на одноименной горе в Голосеевском районе столицы, а его история уходит корнями в далекое прошлое.

Здесь захоронены десятки выдающихся украинских деятелей разных эпох: от писательницы Леси Украинки до легендарного тренера ФК "Динамо-Киев" Валерия Лобановского.Однако известно Байково кладбище не только поэтому.

Местные верят в то, что здесь обитают духи и приведения, а из разграбленных старинных склепов доносятся жуткие вопли и крики. Кроме этого, здесь проводят свои ритуалы сатанисты и последователи темных культов.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям об истории этого мрачного места, которое напоминает современникам о том, что именно на этой земле в разное время нашли свое последнее пристанище десятки тысяч людей.

Немного из истории Байкового кладбища

Кладбище открыл в 1834-ом году генерал Байков. Он был участником Отечественной войны в 1812-м году, а в 1828-м участвовал в русско-турецкой войне, получил ранение и попал на лечение в Киев. Позже он купил себе хутор на правом берегу реки Лыбедь — между горой и Протасовым яром. Всю эту местность в народе начали называть Байковыми.

Позже половину этой горы киевские власти выделили под новое кладбище. Его разделили на три участка: православный, католический и лютеранский. Первые захоронения произвели здесь в 1833 году.

Когда погост был полностью заполнен захоронениями, в конце 80-х годов 19 века власти столицы решили выделить под кладбище и вторую часть горы, которая стала называться "Новым Байковым кладбищем". Посреди двух "половинок" проложили улицу Байковую.

Ореол таинственности Байкового кладбища

На территории этого погоста сохранилось около 20 уникальных склепов, которые были построены в 19 веке. Эти величественные усыпальницы до сих пор удивляют своими архитектурными изысками, скульптурами и украшениями.

К сожалению, все склепы здесь были открыты, разграблены и осквернены. В старой части кладбища также есть большое количество разрушенных могил, провалившихся усыпальниц и треснутых надгробий.

Все это, по мнению парапсихологов, не нравится мертвым и их души до сих пор бродят по аллеям. Ведь их останки были потревожены и они не смогли обрести покой.

Старая часть кладбища выглядит действительно зловеще и вызывает у некоторых приступы панических атак.

Люди говорят о том, что именно в этом месте сконцентрирована "черная", тяжелая энергетика. По ночам здесь некоторые слышат стоны и жуткие вопли.

Во время Второй мировой войны в подземельях усыпальниц (там, где стоят непосредственно гробы) евреи прятались от нацистских преследований. Сюда солдаты боялись заглядывать, так как верили, что в склепах могут "храниться" смертельные заболевания — чума, тиф и так далее.

Известный столичный сталкер и экскурсовод Кирилл Степанец провел небольшую видео-экскурсию по склепам Байкового кладбища и рассказал много интересных подробностей о склепах на этом погосте:

Также известно, что в склепах Байкового кладбища любят бывать сатанисты и последователи различных темных культов. Здесь проводятся пугающие ритуалы при помощи свечей, карт, огня и фотографий.

Также в разоренных склепах можно увидеть кости и фрагменты скелетов. Каменные саркофаги, внутри которых ранее стояли гробы с умершими, неизвестные разворотили и начали проводить прямо на человеских останках свои страшные ритуалы.

Одно из мест, где собираются сатанисты удалось найти столичному блогеру:

Напомним, что в центре Киева обнаружили жуткую пещеру с перевернутыми крестами, странными символами и алтарем. Кто именно стал "автором" столь капитального строения в лесу и с какой целью ее оборудовал — остается лишь догадываться.

Стоит отметить, что автор видео не назвала место, где была обнаружена таинственная пещера. Также не указываются и какие-либо ориентиры по которым можно было бы ее найти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит таинственное Иорданское кладбище в Киеве. Этот частично сохранившийся некрополь является одним из старейших в столице, а первые захоронения появились здесь еще во времена татаро-монгольского ига.