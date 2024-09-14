Толпы детей и водные горки: как выглядели бассейны в киевских дворах во времена СССР (фото)

Сейчас сложно такое даже представить

В 50-60-е годы ХХ века в Киеве была интересная практика по построению неглубоких открытых летних бассейнов для детей. Они располагались в разных районах столицы среди плотной городской застройки.

В таких бассейнах в летний зной дети могли плескаться и развлекаться целыми днями, при этом находясь на виду у взрослых. Интересно, что некоторые "дворовые" бассейны даже были оборудованы горками.

История строительства придомовых бассейнов

В конце 1950-х годов в СССР началась массовая типовая застройка городов панельными домами, которые были простыми и не отличались особым архитектурным изыском.

Тем не менее, придомовые территории стали теми местами, где располагались различные "плюшки". Во дворах разбивали красивые клумбы, устанавливали перголы, высаживали большое количество деревьев, а также строили беседки и детские площадки, оборудовали спортивные и игровые зоны.

Одной из фишек того времени стали фонтаны и бассейны, которыми украшали обычные жилые дворы возле многоэтажек. Именно в таких небольших по площади и неглубоких бассейнах в летнее время купалась детвора.

Подобные водные сооружения были очень популярны среди детей, но их век был недолгим — спустя 20 лет вышел указ, запрещающий использование бассейнов для купания, так как многие из них не прошли санитарную проверку и плохо обслуживались.

Сегодня найти в столице такие бассейны невозможно — на их местах уже стоят новые высотки, парковки и игровые площадки. Однако в памяти старшего поколения еще сохранились воспоминания о таких дворах.

Где в Киеве располагались открытые бассейны для детей

В Киеве "дворовые" бассейны располагались сразу на нескольких локациях: на улице Диагональной (проспект Каденюка), 3, на улице Чкалова (Гончара), 70, в сквере возле нынешнего Министерства образования на проспекте Победы и на детской площадке ВДНХ.

А так выглядел бассейн во дворе дома по улице Адама Мицкевича, 8 в современном Соломенском районе Киева. Здесь была установлена горка, которая спускалась в воду. Это было любимым летним аттракционом для местной ребятни.

Напомним, что благодаря интересным архивным фотографиям мы с вами можем не только увидеть, но и буквально почувствовать атмосферу летнего отдыха в Киеве в 1980-х годах. Столичные пляжи пользовались огромной популярностью и в жаркие летние дни здесь было просто не протолкнуться.

В Киеве самыми популярными местами отдыха летом были пляжи Труханова острова, Гидропарк, озера Тельбин и Радужное, а также Русановка. Сюда киевляне приходили целыми семьями и большими компаниями — возле воды люди спасались от летнего зноя, загорали, играли в волейбол, плавали, катались на катамаранах и просто отдыхали.

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