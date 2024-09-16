Оставят лихачей без штанов: в МВД назвали ТОП-3 камер фиксации скорости под Киевом

С января по август 2024 года на трассах под Киевом выписали протоколов на 35 млн гривен

Игнорирование водителями ПДД и нарушение скоростного режима может существенно ударить по карману. Так, за первые восемь месяцев 2024 года на автотрассах под Киевом камеры фиксации скорости дали основания для наложения более 120 тысяч шрафов за превышение скорости. Некоторые из них могут достигать почти 2000 гривен.

Больше читайте на сайте "Телеграф": "Заработала 18 млн на нарушителях. Какая камера на трассе самая успешная в Украине".

В ответ на запрос сайта "Телеграф" Министерство внутренних дел назвало ТОП-3 самых эффективных камер (комплексов автофиксации нарушений ПДД) под Киевом в 2024 году.

Первое место. Объездная в Броварах

Камера на автодороге M-01 "Киев – Чернигов – Hoвые Яриловичи" принесла государству 14 302 676 грн. Всего здесь вынесли 61 464 штрафа.

Ее расположение – км 28+342, то есть объездная в Броварах Киевской области. Максимальная скорость – 50 км/ч.

GPS координаты: 50.507083, 30.842250

Второе место. Трасса "Киев – Одесса"

На трассе М-05 "Киев – Одесса" камера наблюдения принесла 60 436 административных постановлений на сумму 11 922 636 грн.

Участок известен многим: это Киевщина, км 15+740, село Чабаны в направлении с. Вита-Почтовая. Здесь действует ограничение 50 км/ч.

GPS координаты: 50.342830936, 30.417507574.

Третье место. Снова "Киев – Одесса"

Камера в направлению Киева 35+240 в Глеваховской ОТГ Киевской области на трассе M-05 "Киев – Одесса" принесла 9 081 033 грн. Всего составлено 41 335 административных постановлений. Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты: 50.214179175, 30.250308779.

В МВД отметили, что камеры фиксируют превышение скорости и нарушения Правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта.

Самый больший штраф за превышение скорости гонщиками составляет 1700 грн, а за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств – 680 грн, что соразмерно стоимости одной-двух пар штанов.

Напомним, нардеп от партии "Слуга народа" Игорь Копытин попал в серьезную автоаварияю. ДТП произошло именно на трассе М-05 "Киев — Одесса" под Белой Церковью.