Судья пошла в армию после пьяного ДТП, но снова попалась с алкоголем и стала мемом

Украинцы настаивают, что любовь судьи к алкоголю порочит честь ее профессии и военных

На судью Деснянского суда Киева Светлану Коллегаеву, которая летом 2021 года устроила ДТП будучи пьяной, завели новое дело. Ее дважды ловили в нетрезвом виде на службе, куда та пошла после скандала с аварий.

Об этом сообщает "Следствие.инфо". Ситуация вызвала смешанные эмоции у украинцев, которые и негодуют, и смеются.

Дисциплинарная палата Высшей рады правосудия Украины завела новое дело против бывшей судьи и объединила его с делом 2021 года, которое пришлось закрыть. Шевченковский районный суд Киева 16 июля 2024 года оштрафовал Светлану Коллегаеву за употребление алкоголя во время несения службы. Как выяснилось, женщину два дня подряд ловили пьяной на службе.

"Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия обращает внимание, что указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что судья Деснянского районного суда города Киева Коллегаева, будучи освобожденной от исполнения обязанностей по отправке правосудия в связи с призывом на военную службу, продолжает совершать поведение, которая противоречит требованиям Кодекса судейской этики, унижает статус судьи и военнослужащего, что негативно влияет на авторитет правосудия", – отметили в ВРП.

Также в Высшей Раде правосудия заявили, что судья пытается избежать дисциплинарного наказания за содеянное ранее правонарушение. Дело в том, что в 2021 году судья на Audi вылетела с дороги, снесла столб и врезалась в дерево. За рулем авто, которое записано на ее маму, Коллегаева была пьяной и чудом в этой аварии никто не пострадал.

Кадрры ДТП летом 2021 года

Светлана Коллегаева после ДТП

После этого ДТП Оболонский суд Киева признал судью виноватой, оштрафовал на 17 тысяч гривен за езду в нетрезвом виде и лишил права водить авто на год. Параллельно с этим в ВПР была подана жалоба с требованием уволить Коллегаеву с должности судьи. Она не согласилась с решением суда и подала апелляцию, проиграла.

В январе 2024 года из-за скандального ДТП в ВРП снова подали жалобу и снова попросили лишить должности, так как ее поведение "подрывает доверие к судебной системе и судьям в целом". ВРП согласился с жалобой и открыл дело по дисциплинарному нарушению, а также рассматривал основания для наказания судью с февраля по апрель 2024 года. Но Коллегаева, видимо, чтобы избежать наказания, мобилизовалась в армию 19 апреля. Естественно из-за службы она не могла являться на заседания ВРП и рассмотрение дела приостановили. А после нового правонарушения старое и новое дела объединили и начали рассмотрение заново, первое заседание состоится 11 сентября.

Украинцы пришли в шок после новых подробностей о скандальной судье. В частности отреагировали руководитель волонтерской группы "Народный тыл" и бывший глава Луганской облгосдминистрации Георгий Тука, капитан ВСУ Виктор Трегубов. Украинцы также шутят, что "женский алкоголизм — это зло", и отмечают, что судьи в Украине "неприкосновенная каста".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что судья из Броваров отдыхал на Карибах во время войны. Он подделал документы, будто бы едет в командировку.