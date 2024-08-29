Грузовик с "тоннами" замороженных собак попал в ДТП в Николаеве: что известно про инцидент

Полиция завела уголовное дело по факту перевозки мертвых животных

В Николаеве продолжается шум вокруг необычного ДТП с грузовиком, который вез туши замороженных собак. В Нацполиции объяснили, куда и зачем перевозили трупы животных.

Об этом сообщают "Новости N" и "Преступности. НЕТ". Николаевское коммунальное предприятие, которое опекается бездомными животными города, заявило, что трупы собак ему не принадлежат.

О необычном грузе стало известно 28 августа в результате ДТП в центре города. Около 21:05 на пересечении проспекта Центрального и ул. 6-й Слободской грузовой автомобиль Renault Master столкнулся с минивэном Fiat Doblo. После столкновения грузовик откинуло и он врезался в столб, на водителя "Фиата" составили админпротокол о нарушении ПДД.

Во время досмотра авто в кузове грузовика были обнаружены замороженные туши собак. КП Николаевского горсовета "Центр защиты животных" заявило, что не имеет никакого отношения к животным. Позже выяснилось, что по накладной замороженных туш числилось 2,5 тонны, а везли их из Днепра в Одессу.

"Наше предприятие не имеет никакого отношения к данному ДТП, если там действительно были собаки… то они точно не с нашего предприятия. У нас нет никаких договоров с Одесским крематорием. Нами был направлен официальный запрос в Полицию Николаевской области", — сказали в коммунальном предприятии.

В Нацполиции Николаевской области начали уголовное производство по факту перевозки трупов умерших животных (ст. 299 УКУ). В ведомстве уточнили, что груз весил 339 килограмм, а не 2,5 тонны.

"Согласно документам, водитель перевозил груз из Днепропетровской области в Одессу для последующей утилизации отходов. Получатель груза – компания, предоставляющая комплекс услуг в сфере обращения с отходами и экологического обслуживания предприятий всей страны", — сообщили в полиции.

Грузовой автомобиль после ДТП эвакуировали и вместе с грузом отправили по месту назначения — в Одессу. Владелец и отправитель груза пока неизвестен, полиция выясняет.

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