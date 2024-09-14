Заработала 18 млн на нарушителях. Какая камера на трассе самая успешная в Украине

МВД назвало локации, где камеры поймали больше всего нарушителей

Камеры наблюдения поймали больше всего нарушителей-превышающих скорость на дороге "Киев-Чоп" в Житомирской области. На участке между Ровно и Житомиром выписали штрафов на 18 миллионов гривен.

Такие данные "Телеграф" получил Министерство внутренних дел (МВД). Ведомство назвало ТОП-10 самых эффективных камер (комплексов автофиксации нарушений ПДД) в 2024 году.

ТОП-10 самых успешных камер в Украине

Первое место. "Киев – Чоп"

С 1 января по 31 августа 2024 года наибольшее количество нарушений зафиксировала камера на трассе M-06 "Киев — Чоп" на Житомирщине. Здесь выписали 68 855 штрафов на сумму 18 839 888 грн.

Камера установлена на отрезке дороги между Ровно и Житомиром, а именно в селе Дедовичи в направлении Киева (км 247+134). Здесь действует ограничение 70 км/ч.

GPS координаты: 50.607833, 27.365667

Второе место. Винницкая область

На втором месте камера на трассе M-30 "Стрый – Умань – Днепр – Изварино" в Ксаверовке на участке пути из Винницы в Хмельницкий. Здесь установлено ограничение скорости 50 км/ч.

Она принесла бюджету 65 228 штрафов на сумму 16 миллионов 412 тысяч 980 грн.

GPS координаты: 49.258878911, 28.298919312.

Третье место. Трасса из Лева

Камера установлена на участке М-09 Тернополь – Рава-Русская, км 66+283 (Львовская обл.). Здесь выписали 67 222 административных постановления на сумму 14 миллионов 581 тысяч 560 грн.

Камера установлена в н.п. Красное Львовской области. Там действует ограничение скорости в 50 км/ч.

GPS координаты: 49.805139, 24.767028

Четвертое место. Объездная в Броварах

Камера на дороге M-01 "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи" принесла 14 миллионов 302 тысяч 676 грн. Всего здесь вынесли 61 464 штрафа.

Ее расположение – км 28+342, то есть объездная в Броварах Киевской области. Максимальная скорость – 50 км/ч.

GPS координаты: 50.507083, 30.842250

Пятое место. Днепровская набережная в Киеве

Камера в Киеве по адресу Днепровская набережная/ул. Причальная принесла 11 миллионов 511 тысяч 729 грн. Нарушителям выписали 63 277 административных постановлений.

Ограничение скорости здесь 50 км/ч.

GPS координаты: 50.417382, 30.593149.

Шестое место. Трасса "Киев – Одесса"

На трассе М-05 "Киев – Одесса" камера наблюдения принесла 60 436 административных постановлений на сумму 11 922 636 грн.

Участок известен многим: это Киевщина, км 15+740, село Чабаны в направлении с. Вита-Почтовая. Здесь действует ограничение 50 км/ч.

GPS координаты: 50.342830936, 30.417507574.

Седьмое место. Снова "Киев – Одесса"

Камера по направлению Киева 35+240 в Глеваховской ОТГ Киевской обл. на трассе M-05 "Киев – Одесса" принесла 9 081 033 грн. Всего составлено 41 335 административных постановлений.

Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты: 50.214179175, 30.250308779.

Восьмое место. Ивано-Франковская область

Камера в селе Одаи Ивано-Франковской области помогла составить 39 132 административных постановления на сумму 8 миллионов 739 тысяч 578 грн. Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

Это трасса H-10 "Стрый – Мамалыга", км 120+854. GPS координаты:48.815472, 24.844611

Девятое место. Ивано-Франковская область

Камера в Старых Кривотулах в Прикарпатье заработала на нарушителях ПДД 8 017 024 грн и помогла выписать 35 791 штраф. Она направлена на трассу H-10 "Стрый – Мамалыга", км 124+050, в направлении г. Отыния. Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты 48.789417, 24.859556.

Десятое место. Окрестности Ивано-Франковска

Замыкает десятку камера в Ямнице Ивано-Франковской обл. на трассе H-09 "Мукачево – Львов", км 322+566. Камера помогла вынести 40 182 админпостановления на сумму 7 миллионов 759 тысяч 435 гривен.

Здесь действует ограничение в 50 км/ч.

GPS координаты: 48.981222, 24.706028.

Какие нарушения стали самыми дорогими

В МВД отметили, что камеры фиксируют превышение скорости и нарушение правил движения и остановки на полосе общественного транспорта.

Наибольший штраф за превышение скорости составляет 1700 грн., а за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств – 680 грн.

Соответственно, на данный момент это самые большие суммы за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Приносит ли это результат

Все сообщества, от которых поступили ответы, подтвердили эффективность камер на их территориях, говорят в МВД.

Кроме того, Департамент патрульной полиции сообщил, что за период до запуска системы фиксации в местах установки камер зарегистрировано втрое больше ДТП с погибшими и/или травмированными, чем за аналогичный период после запуска приборов контроля, что свидетельствует о снижении аварийности на местах установки.

"Телеграф" напоминает, что с 26 августа 2024 года на дорогах Украины дополнительно появилось еще 43 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Кроме того, с 1 января 2024 года на дорогах Киева заработали шесть дополнительных комплексов фиксации.