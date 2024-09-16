Залишать лихачів без штанів: в МВС назвали ТОП-3 камер фіксації швидкості під Києвом

Із січня по серпень 2024-го на трасах під Києвом виписали протоколів на 35 млн гривень

Ігнорування водіями Правил дорожнього руху і порушення швидкісного режиму може суттєво вдарити по кишені. Так, протягом перших восьми місяців 2024 року на автотрасах під Києвом камери фіксації швидкості дали підстави для накладання більш як 120 тисяч шрафів за перевищення швидкості. Деякі з них можуть сягати майже 2000 гривень.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Заробила 18 млн на порушниках. Яка камера на трасі є найуспішнішою в Україні".

У відповідь на запит сайту "Телеграф" Міністерство внутрішніх справ назвало ТОП-3 найефективніших камер (комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху) під Києвом 2024 року.

Перше місце. Об'їзна у Броварах

Камера на автодорозі M-01 "Kиїв – Чepнiгiв – Hoвi Яpилoвичi" принесла державі 14 302 676 грн. Всього тут винесли 61 464 штрафи.

Її розташування — км 28+342, тобто об’їзна у Броварах Київської області. Максимальна швидкість — 50 км/год.

GPS координати: 50.507083, 30.842250

Друге місце. Траса "Київ – Одеса"

На трасі М-05 "Київ – Одеса" камера спостереження принесла 60 436 адміністративних постанов на суму 11 922 636 грн.

Ділянка відома багатьом: це Київщина, км 15+740, село Чабани у напрямку с. Віта-Поштова. Тут діє обмеження 50 км/год.

GPS координати: 50.342830936, 30.417507574.

Третє місце. Знову "Київ – Одеса"

Камера у напрямку Києва 35+240 у Глевахівській ОТГ Київської областіна трасі M-05 "Київ – Одеса" принесла 9 081 033 грн. Всього складено 41 335 адміністративних постанов. Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати: 50.214179175, 30.250308779.

У МВС зазначили, що камери фіксують перевищення швидкості та Порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту.

Найбільший штраф за перевищення швидкості гонщиками становить 1700 грн, а за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів – 680 грн, що співмірно вартості однієї-двох пар штанів.

Нагадаємо, нардеп від партії "Слуга народу" Ігор Копитін потрапив у серйозну автотрощу. ДТП сталася саме на трасі М-05 "Київ — Одеса" під Білою Церквою.