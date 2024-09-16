Аренда квартир в Киеве дорожает: в каком районе можно найти самые дешевые варианты

Актуальная информация для тех, кто ищет жилье в столице

Летом цены на аренду квартир в Киеве радовали своей относительной стабильностью, однако с приходом осени они начали стремительно расти. В некоторых районах столицы съемное жилье подорожало сразу на несколько тысяч гривен, а самые дешевые варианты мгновенно исчезают с сайтов по поиску жилья.

Эксперты отмечают, что наиболее значительный рост цен фиксируется на аренду двухкомнатных квартир. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на аренду квартиры в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 15 тысяч гривен. За последние полгода цена на аренду однушки в столице возросла на 15%.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (36 000 гривен), Шевченковском (25 000 гривен) и Голосеевском (19 500 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (15 000 гривен), Святошинском (14 000 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 20 тысяч гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду двушки в столице возросла на 17%.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (45 600 гривен), Шевченковском (35 000 гривен), Голосеевском (28 000 гривен) и Соломенском (24 300 гривен) районах Киева.

Средние цены на 2‑комнатное жилье наблюдаются в Оболонском (21 000 гривен) и Дарницком (18 000 гривен) районах столицы.

Самые доступные для аренды двушки представлены в Днепровском (16 000 гривен), Святошинском (17 000 гривен) и Деснянском (11 000 гривен) районах.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве по районам

Выросли цены и на аренду трехкомнатной квартиры — их стоимость стартует от 19 000 гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду трехкомнатной квартиры в столице возросла на 8%.

Самое дорогое жилье остается в Печерском (66 300 гривен), Шевченковском (53 800 гривен) и Голосеевском (40 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (27 000 гривен), Дарницком (22 000 гривен) и Святошинском (22 000 гривен), а также в Деснянском (14 000 гривен) районах.

Стоит отметить, что информация об аренде 3-комнатной квартиры в Деснянском районе отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Согласно данных сайта ЛУН в сентябре значительно возрос спрос на квартиры. В среднем, квартиру арендуют за пять дней с момента публикации объявления.

Однако самые доступные варианты, по словам специалистов, не задерживаются на профильных ресурсах и нескольких часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом. Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 метров квадратных.