Пробки и километровые очереди: затяжная воздушная тревога в Киеве спровоцировала коллапс (фото, видео)

Киев пережил самую долгую воздушную тревогу

Утром в четверг, 5 сентября, в Киеве из-за продолжительной воздушной тревоги начался транспортный коллапс. В городе образовались огромные очереди на общественный транспорт, на дорогах масштабные автомобильные пробки, а в метро толпы людей.

Столицу парализовали километровые заторы. Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео.

Так, например, на станции метро "Позняки" люди стоят даже на лестнице – не могут спуститься на перрон. С "Харьковской" поезд приходит переполнен. Интервал движения 8-9 минут.

На Лесной люди выстаивают длинные очереди на общественный транспорт, чтобы добраться до Правого берега.

Днепровская набережная застыла в бесконечной пробке.

Ситуация на въезде в город не лучше. В сети пишут, что Бориспольская трасса перекрыта. В пробке застряли сотни автомобилей, включая рейсовые автобусы.

На данный момент тревогу в городе отменили. Однако ее продолжительность составила 9 часов 8 минут. В течение ночи и утренних часов городские власти неоднократно сообщали о работе системы противовоздушной обороны, отражавшей атаки ударных беспилотников.

Еще в 7:00 мэр Киева Виталий Кличко предупреждал: "В воздушном пространстве над столицей все еще присутствуют дроны. Необходимо оставаться в укрытиях!".

Ранее "Телеграф" сообщил, что во время ночной российской атаки на Украину "шахедами", некоторые дроны РФ залетели на территорию Беларуси. Там подняли в воздух истребители и сбивали российские беспилотники.