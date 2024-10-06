В Киеве на набережной неизвестные организовали странное "поселение" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3600
Местным жителям не нравится такое "соседство"
Лица без определенного места жительства организовали себе поселение в Оболонском районе столицы. Прямо на набережной были построены импровизированные палатки и натянуты веревки.
Местные жители обеспокоены данной ситуацией и предполагают, что "лагерь" будет и дальше разрастаться. Об этом сообщается в одном из столичных Telegram-каналов.
На Оболонской набережной неизвестные соорудили небольшой городок из подручных средств. Лица без определенного места жительства "собрали" для себя жилище из палок, пленки, веревок и веток.
Со временем это "поселение" начало стремитель расширяться и сегодня здесь можно заметить палатки, посуду для приготовления пищи и кучи мусора.
Местным жителям не нравится такое "соседство", а прогуливающиеся по набережной люди с удивлением смотрят на подобное "поселение".
Активисты уже обратились к городским властям с просьбой, разобраться в данном вопросе и помочь людям, которые вынуждены проживать в таких диких условиях.
Для справки: Оболонская набережная — улица в Оболонском районе города Киева. Пролегает вдоль залива Оболонь реки Днепр от Северного моста до улицы Приречной.
Имеет протяженность 3 100 метров.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Виноградаре в Киеве расположена из самых больших и известных заброшек столицы считается — четырехэтажный Дом культуры. Это место должно было стать ярким "общественным ядром" района, но превратилось в недострой. Данная территория окутана городскими легендами и имеет дурную славу среди местного населения.
Здесь часто собираются лица без определенного места жительства, происходят "разборки" и находят трупы.