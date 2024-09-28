Возле Чернобыля заметили огромного сома-мутанта: его размеры просто поражают (видео)

Впечатляющие кадры

Украинским военнослужащим удалось обнаружить в пруду-охладителе Чернобыльской АЭС гигантскую рыбу. В кадр попал огромный пресноводный сом, который поражает своими размерами.

Рыбу прикормили хлебом и наблюдали за ее трапезой. Соответствующее видео было опубликовано на одном из YouTube-каналов.

Резервуар охладителя реактора Чернобыля "подарил" популяциям сомов изолированную среду обитания, свободную от хищников и наполненную обильной добычей. Именно поэтому здесь неоднократно замечали просто огромные экземпляры, которые пугают своими размерами и выглядят как настоящие монстры из фильмов ужасов.

Украинскому военнослужащему также удалось обнаружить одного из огромных сомов, который ел хлеб и рассекал ярко-зеленые воды пруда-охладителя.

"Прикормку закинули. Друзья, подскажите, чем можно вытянуть эту рыбину", — прокоменнтировал видео автор.

Что известно о сомах-мутантах с ЧАЭС

Как известно, сомы являются активными хищниками и падальщиками, которые питаются все, что только могут найти — рыбой, амфибиями, червями, птицами и даже мелкими млекопитающими. Эти "монстры" поглощают практически все, что способно поместиться в их огромных пастях.

В Чернобыле у них практически нет конкуренции за еду и поэтому они уже много лет являются "хозяевами" резервуара охладителя реактора. Здесь идеальная среда для их роста — сомы живут до 50 лет и все это время растут.

На данный момент информация о том, что сомы в пруду-охладителе ЧАЭС стали такими огромными из-за влияния радиации не подтверждена.

Также нет свидетельств того, что эти гиганты питались когда-то людьми, хотя легенды об этом известны многим.

Напомним, на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в водах Днепра под Киевом выловили хищную рыбу-мутанта с зеленым мясом. Такое необычное явление иногда встречается в природе, но считается очень редким. Подобную рыбу не рекомендуется есть, говорят некоторые специалисты, однако многих не пугает "зеленое" мясо и его также используют для приготовления ухи.