У Києві на набережній невідомі організували дивне "поселення" (відео)

Місцевим жителям не подобається така "сусідство"

Особи без певного місця проживання організували собі поселення в Оболонському районі столиці. Прямо на набережній людьми було збудовано імпровізовані намети та натягнуто мотузки.

Місцеві жителі стурбовані цією ситуацією і припускають, що "табір" і надалі розростатиметься. Про це повідомляється в одному із столичних Telegram-каналів.

На Оболонській набережній невідомі спорудили невелике містечко із підручних засобів. Особи без певного місця проживання "зібрали" для себе житло з палиць, плівки, мотузок та гілок.

Згодом це "поселення" почало стрімко розширюватись і сьогодні тут можна помітити намети, посуд для приготування їжі та купи сміття.

Місцевим жителям не подобається таке "сусідство", а люди, що ходять по набережній, з подивом дивляться на подібне "житло".

Активісти вже звернулися до міської влади з проханням, розібратися у цьому питанні та допомогти людям, які змушені проживати в таких умовах.

Довідково: Оболонська набережна — вулиця в Оболонському районі міста Києва. Пролягає вздовж затоки Оболонь річки Дніпро від Північного мосту до вулиці Прирічної.

Має довжину 3 100 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Виноградарі у Києві розташована з найбільших та найвідоміших закидів столиці вважається – чотириповерховий Будинок культури. Це місце мало стати яскравим "громадським ядром" району, але перетворилося на недобуд. Ця територія огорнута міськими легендами і має погану славу серед місцевого населення.

Тут часто збираються особи без певного місця проживання, відбуваються "розбірки" та знаходять трупи.