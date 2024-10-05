"Вот вам и недвижимость". Киевлян поразило необычное явление на Днепре (фото и реакция соцсетей)

Трехэтажный дом плыл по Днепру в Киеве посреди бела дня

В субботу, 5 октября, киевляне и гости столицы имели возможность видеть необычное явление. Посреди бела дня по Днепру плыл трехэтажный дом, а вокруг него находились корабли.

Фото опубликовано в Telegram-пабликах. Причины, по которым дом с тремя этажами оказался в водах крупнейшей реки Украины посреди столицы, в настоящее время неизвестны.

Также до конца неизвестно, какую роль выполняли два корабля, которые сопровождали данный многоэтажный дом.

Пользователи соцсетей активно прокомментировали данную новость.

"Уклонист 100-го уровня", "По Днепру через Тису", "Уже дома средь бела дня воруют", "Недвижка стала движкой", "Переехал жить в другой район", "Это отель, который стоял возле моста Патона", "Плавучая гостиница "Перлина Дніпра"", "Вот тебе и недвижимость", "Дачу для чиновника катят", "Даже дом убегает за границу", "ТЦК вышли на новый уровень", "Кто-то развелся?", "ТЦК приносит повестку, а дома нет. Они не знают, где он", "Янукович дом вывозит", "Нет, это Кличко едет", "Релокация", "Новый ковчег" — как только в комментариях к фото не обсуждали эту новость.

Скрины комментариев публикуем ниже.

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