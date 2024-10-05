Как выглядели Теремки более 50 лет назад: найдите на архивных фото знакомые места

Виртуальное путешествие в прошлое

На территории Голосеевского района столицы располагается историческая местность — Теремки. Активная застройка началась здесь в середине 1970-х годов и продолжалась на протяжении десятилетий.

На Теремках расположен ряд культовых киевских строений — ледовый стадион, ресторан "Витряк" и центральный ипподром Украины. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

"Телеграф" решил рассказать читателям историю строительства Теремков и показать архивные фотографии на которых запечатлен жилой массив в 1970-х годах.

История строительства жилого массива Теремки

Местность современных Теремков была известна издавна — она упоминается еще в Ипатьевской летописи от 1150 года. Тогда территория называлась урочище Теремец, однако уже XVII веке оно уже начинает изредка называться Теремки.

Длительное время владело Теремковскими землями киевское духовенство. Застройка здесь отличалась лубочным видом и выделялась за счет небольших домиков-теремков.

Лишь в 1867 году Теремки оказались в собственности города и начали носить название "Софийская дача".

В 1975 году местность было решено застроить, так как Киев к тому времени уже активно развивался. Ключевую роль в появлении жилого массива "Теремки" сыграло бурное развитие в начале 1970-х годов Института кибернетики НАН Украины во главе с академиком Глушковым.

"Теремки" было решено построить по аналогии с Академгородком — жилой микрорайон должен был окружить Институт кибернетики НАН Украины, а квартиры здесь изначаль выдавали только кибернетикам – местным академикам, научным сотрудникам и преподавателям.

Иллюстрация к плану застройки Теремков

Новый район начали возводить прямо посреди поля и на стадии планирования его назвали "экспериментальным" — здесь должен был появиться огромный жилой дом с удобным расположением.

Во время строительства "Теремков" аархитекторы отошли от традиций и все жилье собрали в единую, непрерывную и разноэтажную застройку. Так здесь появился легендарный дом, который принято называть "пчелиными сотами" или "Пентагоном".

Он состоит из 61 дома, соединенного между собой. Особенность здания в том, что вид на него сверху очень напоминает пчелиные соты. По прямой длина дома составляет 850 метров, а если мерять каждую "соту" отдельно, то общая длина составит больше двух километров. По длине этот дом занимает второе место в Украине и пятое – в мире. Чтобы обойти этот дом вам понадобится почти час.

В "сотах" больше четырех тысяч квартир и здесь проживает более двенадцати тысяч жителей. Один этот дом имеет более 60 почтовых адресов и 68 подъездов.

На "Теремках" также обустроили торговую инфраструктуру, построили Центральный ипподром Украины, ледовый стадион, а также поблизости возвели— Национальный Экспоцентр Украины.

К сожалению, грандиозные планы о том, что на "Теремках" будет жить исключительно "техническая интеллигенция", а этот район станет самым прогрессивным и во всем Киеве не были реализованы.

У властей постепенно заканчивались дньги и многие проекты были "свернуты", а со временем квартиры здесь начали предлагать киевлянам, которых расселяли из старых домов в центре города.

Как выглядели Теремки в 1970-х годах

"Теремки" считаются достаточно тихим и комфортным местом для жизни. На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, как жил и чем дышал район в 1970-х годах.

На фото представлены готовые жилые дома, строительство ледового стадиона, ресторан "Млын", Универсам №24 и Институт Кибернетики.

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