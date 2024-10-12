Украинцы набросились на Океан Эльзы после "бусификации" на выходе с концерта в Киеве

Однако есть и противоположное мнение

Вечером в пятницу, 11 октября, сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией провели массовые рейды в разных городах Украины. В частности, они пришли во Дворец спорта после того, как там завершился концерт группы "Океан Эльзы" и забирали посетителей в бусы. В сети бурно отреагировали на "паковку" фанатов.

Украинцы выражают свое возмущение под анонсами "Океана Эльзы" в соцсетях. Люди критикуют эту ситуацию и иронизируют.

"Очень хороший концерт, понравилось, что ТЦК организовали развозку", "ТЦК вас тоже очень любят! Собирайте аудиторию для них еще, им очень зашло и просят добавки. Чмоки вас, давайте статистику возвращения билетов в студию", "Интересно, в последующие дни тоже аншлаг будет?", "Что делается после концерта?? Святослав Вакарчук, это уже какой-то тотальный сюр. Люди пришли — донаты соответственно будут, но получается этого мало? Веселі, брате, часи настали", "Концерт во дворце спорта специально организовали, чтобы потом ТЦК хватали людей на входе?!", "Вы видели, что происходило на выходе из зала? Молодых ребят хватали кадровые военные, которые должны выполнять свой долг, их государство готовило к этому много лет!", — пишут украинцы.

В то же время ветеран Олег Симороз возмутился тем, что СМИ сделали "сенсацию" из того, что во время войны у мужчин проверили военно-учетные документы. Он пишет, что "пару криков создало шикарную картинку для российской пропаганды".

Следует отметить, что это был первый из серии концертов "Океана Эльзы" в Украине. Однако реакция фанатов была мгновенной — вскоре после "бусификации" мужчин на выходе с концерта билеты на следующие массово начали сдавать.

Как писал "Телеграф", временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз объяснил, как именно будут выявлять военнообязанных, которые не обновили свои данные. По его словам, их обнаруживают "во время мер оповещения" и передают полиции. Похоже, именно это и происходило во Дворце спорта в Киеве после концерта "ОЭ".