Укр

Облава ТЦК на фанатов "Океана Эльзы" после концерта: законно ли это

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Ресторан
Ресторан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Закон не накладывает ограничений на место проведения мер по оповещению населения ТЦК

После того, как ТЦК нагрянули на концерт Океана Эльзы в Киеве, в сети поднялась волна возмущения. Однако закону это не противоречит.

Дело в том, что место, где должна вручаться повестка, законом не определено. Поэтому ее могут выдать в любом месте — по месту жительства, на остановке, блокпосту, просто на улице. Не являются исключением также такие общественные места, как концерты и рестораны.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый ранее пояснял, что представители ТЦК могут вручать повестки военнообязанным гражданам в любом публичном месте. Никаких ограничений в этом плане нет.

"Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", — сказал Новосядлый.

Постановление Кабмина №560 определяет, что уполномоченные представители ТЦК или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ (ВОД в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность.

Проверка ВОД у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) — уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими.

В случае выявления, что гражданин нарушает правила военного учета, обнаружения несоответствия военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов, старший группы оповещения (который согласно постановлению 560 должен быть представителем ТЦК) предлагает мужчине проследовать в ТЦК. Там его берут на военный учет и предлагают пройти ВЛК.

Как сообщал "Телеграф", начальник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз пояснил, как выявляют мужчин, которые не обновили свои военно-учетные данные. В частности это происходит во время проведения мер по оповещению.

Теги:
#Концерт #Мобилизация #ТЦК