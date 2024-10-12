Любимая песня уклонистов - "Відпусти": сеть разрывает мемами на "бусификацию" после концерта Океана Эльзы

Инцидент стал толчком к иронии

Украинцы отреагировали мемами и шутками на облаву ТЦК после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве вечером в пятницу, 11 октября. Многие из них довольно смешные.

"Телеграф" собрал в сети самые яркие мемы на этот инцидент. Автор одного из них с иронией перечислил любимые песни ТЦК из репертуара Океана Эльзы — "Не йди", "Все буде добре", "На лінії вонгю", "Стріляй". В то же время любимые песни уклонистов — "Не питай", "Поясни", "Відпусти", "Дякую", "Я їду додому".

Сюжет еще одного мема — уборщица, которая могла выпускать посетителей концерта через задний ход. На нем — счастливая пожилая женщина с "веером" купюр в руке. Есть и другие шутки на эту тему.

Напомним, в Киеве вечером 11 октября ТЦК пришли во Дворец спорта после того, как завершился концерт группы "Океан Эльзы". Начались проверки документов и "бусификация". Некоторых молодых мужчин насильно затягивали в автобусы. Вскоре в сети начали активно перепродавать билеты на следующие концерты ОЭ, желающих после концерта попасть в "объятия" ТЦК оказалось немного.

Как сообщал "Телеграф", в сети бурно отреагировали на "паковку" фанатов. Украинцы выражают свое возмущение под анонсами "Океана Эльзы" в соцсетях.