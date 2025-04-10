Пошлины Трампа вмешались в планы "Киевстара" выхода на биржу: что компания планирует делать

На Киевстар значительно больше влияет ситуация именно в Украине

В марте фондовый рынок США потерял $4 трлн капитализации из-за жесткой тарифной политики администрации Дональда Трампа по отношению к Китаю. Несмотря на нестабильность внешних рынков, Киевстар подтверждает намерение выйти на биржу в третьем квартале 2025 года.

Об этом говорится в интервью владельца Александра Коваленко для Forbes. По его словам, решение об IPO было принято еще в третьем квартале 2024 года и перенос даты будет означать потребность в дополнительном аудите, что может затянуть процесс на несколько месяцев.

В компании подчеркивают, что глобальная волатильность — постоянный фактор, а основное влияние на их деятельность оказывает именно украинский контекст.

Потенциальные инвесторы, с которыми сейчас проходят встречи, считают "Киевстар" привлекательным активом даже в условиях мировой турбулентности.

"Если мы не выйдем до конца третьего квартала, нам нужно будет провести дополнительный аудит следующих периодов. И это отвергнет нас еще на три-шесть месяцев. Когда мы все это проанализировали, решили все равно выходить, ведь на "Киевстар" намного больше влияет ситуация в Украине, чем в мире", — сказал владелец компании.

IPO – это первоначальное публичное размещение акций компании на фондовой бирже, позволяющее привлечь капитал от широкого круга инвесторов. Для Киевстара это возможность не только получить финансирование для дальнейшего развития, но и повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность на международном уровне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что мобильный оператор "Киевстар" обратился к украинцам с предложением придумать для него слоган. Автора лучшего ждет награда — пополнение счета на год. Однако варианты, которые предложили пользователи, вряд ли понравятся компании.