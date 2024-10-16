На каких условиях ДТЭК разместил инсталляцию в центре Киева: эксклюзивные детали

Она выглядит очень красноречиво

В сентябре на Контрактовой площади в Подольском районе Киева появился трансформатор одной из теплоэлектростанций ДТЭК, разрушенный российскими обстрелами. Энергетики установили его в рамках инсталляции "Битва за свет", которая имеет целью дать возможность украинцам своими глазами увидеть разрушения, которые наносит РФ украинской энергосистеме.

"Телеграф" поинтересовался у Подольской райгосадминистрации, на каком основании был установлен трансформатор. Также мы узнали, может ли он рассматриваться как рекламный объект.

Установка ДТЭК на Контрактовой площади

"Разрушенный в результате атак на одну из теплоэлектростанций трансформатор, превращенный в символический арт-объект, установлен на Контрактовой площади частным акционерным обществом "ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" в рамках проекта "Битва за свет". Целью выставки является привлечение внимания общественности к масштабам разрушений энергетической инфраструктуры Украины, подчеркнуть сложность процессов ее восстановления, а также отдать дань уважения героическому вкладу энергетиков в борьбу за возобновление энергоснабжения в стране», – ответили в райгосадминистрации.

Управление по вопросам рекламы Киевского городского совета отметило, что законодательство не отождествляет понятие реклама (информация о личности или товаре) и рекламные средства (специальные конструкции). Таким образом, трансформатор, установленный ДТЭК на Контрактовой площади, не может считаться рекламным средством.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал историю переулка-призрака в Киеве, который был разрушен практически до основания. Он оставил о себе напоминание в виде сохранившейся до наших дней каменной арки.