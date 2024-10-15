Для людей без комплексов: в Киеве предлагают квартиру с ванной и туалетом без стен и дверей (видео)

Чего только не увидишь в столице

В Печерском районе столицы нашли интересную квартиру, которая реально способна впечатлить. Однокомнатная студия удивляет креативной планировкой — здесь ванная комната соединена с санузлом и полностью открыта.

Уединиться в такой квартире точно не получится. Обзор необычной студии появился в одном из столичных Telegram-каналов.

В Печерском районе Киева сделали обзор аппартаментов с авторским дизайном. На кадрах видно, что в квартире ванная комната с санузлом не имеют стен и дверей — они полностью открыты и хорошо просматриваются с жилой комнаты.

Также в студии есть небольшая кухня с обеденной зоной, спальное место с зеркалом над кроватью и балкон. На стенах можно заметить множество картин и ряды книг.

Сколько просят за такое креативное жилище — в объявлении не указывается.

Стоит отметить, что пользователи соцсети с юмором отреагировали на такое смелое авторское решение. В комменатриях люди начали писать о том, что дизайнер "был под наркотиками или слепой", а сама квартира похожа "на барахолку":

Напомним, в Киеве дороже всего арендовать квартиру именно в Печерском районе. Здесь средняя стоимость однушки "затягивает" на 35 500 гривен.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (15 000 гривен), Святошинском (13 000 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве за миллион долларов продают шикарную квартиру с бассейном и собственным лифтом. Пентхаус имеет площадь 150 метров квадратных и обставлен он очень стильно, изысканно и утонченно.