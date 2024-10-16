На яких умовах ДТЕК розмістив інсталяцію у центрі Києва: ексклюзивні деталі

Вона виглядає дуже промовисто

У вересні на Контрактовій площі у Подільському районі Києва з'явився трансформатор однієї з теплоелекстростанцій ДТЕК, який був зруйнований російськими обстрілами. Енергетики встановили його в рамках інсталяції "Битва за світло", яка має на меті дати можливість українцям на власні очі побачити руйнування, які завдає РФ українській енергосистемі.

"Телеграф" поцікавився у Подільської райдержадміністрації, на якій підставі було встановлено трансформатор. Також ми дізналися, чи може він розглядатися як рекламний об'єкт та якщо так, скільки коштів за його розміщення отримав бюджет.

Інсталяція ДТЕК на Контрактовій площі

"Зруйнований внаслідок атак та одну із теплоелектростанцій трансформатор, перетворений на символічний арт-об'єкт, встановлений на Контрактовій площі приватним акціонерним товариством "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в рамках проєкту "Битва за світло". Виставка має на меті привернути увагу громадськості до масштабів руйнувань енергетичної інфраструктури України, підкреслити складність процесів її відновлення, а також вшанувати героїчний вклад енергетиків у боротьбу за відновлення енергопостачання в країні", — відповіли у райдержадміністрації.

Управління з питань реклами Київської міської ради зазначило, що законодавство не ототожнює поняття реклама (інформація про особу чи товар) та рекламні засоби (спеціальні конструкції). Таким чином, трансформатор, встановлений ДТЕК на Контрактовій площі, не може вважатися рекламним засобом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав історію провулка-привида в Києві, який був зруйнований практично вщент. Він залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів.