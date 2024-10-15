Холодная осень врывается: какой погода будет в Киеве до конца рабочей недели

Одевайтесь потеплее

В Украине уже ощутимо похолодало, ведь "бабье лето" отступило, ему на смену пришли заморозки и дожди. В Киеве до конца недели, до 18 сентября, синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры ниже нуля.

Как отмечается на портале Укргидрометцентра, уже 17 и 18 октября ночью жителей столицы ожидает до -2 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 16-18 октября

В среду, 16 октября, столицу Украины накроет умеренный дождь, который уже к вечеру закончится. Днем отметка термометра будет от +9 до +11 градусов, а ночью до +2 градусов. Порывы ветра в этот день составят до 10 м/с.

В четверг, 17 октября, уже ночью столбик термометра опустится до -2 градусов, и придут заморозки. Однако днем солнце пригреет до +9 градусов. Осадков синоптики на четверг не прогнозируют, будет умеренная облачность с прояснениями.

В пятницу, 18 октября, ночной мороз не спадет, поэтому температура опустится до -2 градусов. Днем будет прохладнее от +6 до +8 градусов. Дождей на это день не обещают, но небо будет периодически затянуто облаками.

Напомним, что недавно в Киеве торгово-развлекательный центр "Sky Mall" залило водой. Причина потопа пока не известна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать в ближайшую неделю в Украине и где еще подморозит.