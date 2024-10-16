В Киеве ухудшается качество воздуха: жителям каких районов приготовиться (карта)

Самый высокий показатель – 88.

В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга.

По состоянию на 16 октября 2024 в 9:00 в большинстве районов столицы зафиксирован умеренный уровень загрязнения. Последние данные опубликованы на сайте Saveecobot.

Последствия для населения

Эта ситуация может вызвать определенный дискомфорт при дыхании у чувствительных групп населения. Киевлянам нужно следить за своим самочувствием, но пока рекомендаций по ограничению длительного пребывания на открытом воздухе от городских властей нет.

Согласно данным, предоставленным PurpleAir, индекс качества атмосферного воздуха (AQI) для мелкодисперсной пыли фракции PM2.5 в некоторых районах Киева достигает отметки 88. Этот показатель рассчитан по методике NowCast (US EPA), учитывающей концентрацию главного загрязнителя воздуха – частиц PM2. 5.

Следует отметить, что ситуация с качеством воздуха в столице неоднородна. Во многих районах уровень загрязнения остается в пределах нормы, однако на отдельных улицах наблюдается повышение концентрации вредных веществ. В частности, на улице Николая Шепелева, 10 зафиксирован AQI на уровне 88, что соответствует умеренному загрязнению.

Качество воздуха в Киеве 16 октября

Мелкодисперсная пыль фракции PM2.5 считается одним из самых опасных загрязнителей воздуха из-за его способности проникать глубоко в дыхательные пути и кровеносную систему. Даже кратковременное влияние повышенных концентраций PM2.5 может привести к раздражению глаз, носа, горла и легких.

Для чувствительных групп населения, к которым относятся люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, дети, беременные женщины и пожилые люди, текущий уровень загрязнения может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Днепре ухудшилось качество воздуха. Впрочем, проблема наблюдается не только там.