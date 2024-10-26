У Києві дрон влетів просто в кімнату до 15-річної дівчинки - вона загинула (відео)

Жахлива трагедія

Увечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни вдарили "шахедом" по житловій багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва. Як стало відомо, в одній із квартир, у яку було зафіксовано пряме попадання безпілотника, загинула дівчинка-підліток.

Сусіди постраждалої сім’ї досі шоковані і не можуть опанувати емоції. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Відомо, що дрон влетів просто в кімнату, де знаходилася 15-річна дівчинка. Від отриманих травм вона померла на місці події. Її бездиханне тіло виявили в кімнаті рятувальники.

У квартирі відразу ж почалася пожежа і сусіди встигли лише врятувати батьків підлітка. Повідомляється, що у родині було двоє дітей. Брат загиблої дівчинки знаходився у від’їзді.

Сусіди намагалися загасити пожежу самотужки, але вогонь почав поширюватися дуже швидко — люди почали задихатися і змушені були покинути поверх.

"Там влетіло до кімнати, де була дівчинка. Там без варіантів", — сказав сусід сім’ї.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці подій першого ранку після атаки. Він зробив фото та відео, як виглядає постраждалий будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський "шахед" потрапив до багатоквартирного житлового будинку в Солом’янському районі. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх, в одній із квартир на 20 поверсі виникла пожежа. Саме в ній рятувальники виявили загиблу дівчину. Шестеро людей постраждали, госпіталізовано одну людину. Загалом із будинку було евакуйовано понад 100 мешканців.