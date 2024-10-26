Зеленский эмоционально прокомментировал обстрелы украинских городов

Агрессора необходимо заставить прекратить террор и войну

Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал массированную вражескую атаку на украинские города, которая произошла поздним вечером в пятницу 25 октября. По словам президента, "российские убийцы вернулись к своему обычному делу".

Соответствующий пост был опубликован на официальной странице Зеленского в Фейсбук. Он подчеркнул, что агрессию со стороны РФ реально остановить только решительными действиями.

"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", — говорится в сообщении.

Зеленский принес соболезнования родным и близким всех погибших во время вражеской атаки и подчеркнул, что кровопролитная война на территории Украины — это дело рук всего одного виновника — Москвы.

"За прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам. В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины — больница имени Мечникова — и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки — ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь.

Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника — Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны", — подчеркнул президент.

Напомним, поздно вечером 25 октября россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под ударом находилось одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка. Погибли три человека, среди которых ребенок, и еще 19 получили ранения.

Отметим, что "досталось" вечером не только Днепру. Вечер пятницы, 25 октября, не стал тихим и спокойным для жителей Киева — российские ударные дроны атаковали столицу и один из беспилотников попал в жилую многоэтажку, в результате чего начался большой пожар.

Как известно, в Киеве регулярно слышат взрывы из-за российских атак. Так, только в ночь на 25 октября в Киеве была 15-я воздушная атака на столицу с начала месяца, и средствами ПВО были обезврежены до полутора десятков дронов. Из-за атак России на Киев обломки дронов находят прямо посреди парков.