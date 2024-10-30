РФ добровольно не перестанет "кошмарить" украинцев - Подоляк о возможном договорняке по энергетике

РФ не собирается прекращать эскалацию

Информация о ведении переговоров между Украиной и РФ о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре является очередным "вбросом". Данные тезисы распространяются "анонимными источниками" и не соответствуют действительности.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, такой сценарий просто нереален на данный момент.

"Удары по украинской энергосистеме со стороны РФ являются ключевым аргументом психо-эмоционального давления как на самих украинцев, так и на наших партнеров. И они добровольно прекратят это делать?", — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что РФ анонсирует максимальное продолжение эскалации и на этом фоне даже проводит ядерные учения. По его мнению, Москва точно добровольно не согласится прекратить удары по украинской энергетике и договариваться об этом с ними нет никакого смысла.

"В чем логика? Почему Россия должна отказаться от типа войны который она ведет, если она не умеет по-другому воевать?!", — резюмировал Подоляк.

Напомним, Financial Times опубликовали материал о том, что Украина и Россия могут вести предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников отметил, что Киев хочет возобновить переговоры с посредничеством Катара. Информатор якобы сообщил изданию, что стороны уже имеют договоренности на уровне спецслужб о сокращении частоты атак на энергетическую инфраструктуру. Однако речь не идет о полном отказе от подобных ударов, а Украина видит в них возможность оказывать давление на Россию.

В то же время один российский чиновник отметил, что Владимир Путин не пойдет на сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская энергосистема может работать стабильно этой зимой, но российские обстрелы все-таки могут вернуть отключения света. По мнению "Минэнерго", основной целью Кремля является полный блэкаут в нашей стране.