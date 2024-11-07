Яблоку негде упасть. В метро Киева – настоящий человеческий коллапс (видео)

Из-за толкотни есть раненые

В четверг, 7 ноября, из-за длительной воздушной тревоги и больших интервалов между поездами в киевском метро собрались сотни пассажиров. На нескольких станциях возникла давка.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Очевидцы пишут, что особенно сложная ситуация наблюдалась на синей ветке метрополитена.

На "Минской" люди, ожидавшие на платформе, не смогли втиснуться, поскольку поезд двигался с конечной станции "Героев Днепра" уже полностью загружен.

Станция метро "Минская"

На "Теремках" киевляне ждали поезд 15 минут. Прибыв на станцию, он был полностью забит людьми.

Не пройти и на станции "Васильковская". Толпа пассажиров ждет поезд уже 15 минут, пишут в сети.

На других станциях метрополитена сложилась такая же ситуация. Люди не умещаются в вагоны. Очевидцы пишут, что есть травмированы в результате толкотни.

В КГГА сообщили, что метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме после воздушной тревоги.

"Наземные станции "красной линии" открываются после отмены воздушной тревоги и в зависимости от выхода поездов из электродепо. Станции открываются ориентировочно за 10 мин до прибытия первого поезда, чтобы избежать скопления на платформах пассажиров, и как следствие возможного их травмирования на путях метро", – отметили в администрации.

Поезда курсировали со следующими интервалами: на красной линии – 5-6 минут, синей и зеленой линиях – 10 минут.

В обычные интервалы, около 3 минут, метро должно было вернуться ориентировочно с 9:10.

Также в КГГА добавили, что работники электродепо во время тревоги находятся в укрытии, а по ее завершении оперативно возвращаются к работе, обеспечивая выход подвижного состава в соответствии с имеющимся количеством машинистов.

Пока в метрополитене людей становится все больше. Как пишут СМИ, работники метро оперативно разгружают толпу и все контролируемо.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утром раздались взрывы. В результате в Печерском районе обломки упали на многоквартирный жилой дом. Также падение обломков зафиксировано в Соломенском и Оболонском районах.