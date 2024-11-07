Яблуку ніде впасти. В метро Києва — справжній людський колапс (відео)

Через штовханину є поранені

У четвер, 7 листопада, через тривалу повітряну тривогу та великі інтервали між поїздами в київському метро зібралися сотні пасажирів. На декількох станціях виникла тиснява.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці пишуть, що особливо складна ситуація спостерігалася на синій гілці метрополітену.

На "Мінській" люди, які очікували на платформі, не змогли втиснутися, оскільки потяг рухався з кінцевої станції "Героїв Дніпра" вже повністю завантаженим.

Станція метро "Мінська"

На "Теремках" кияни чекали потяг 15 хвилин. Прибувши на станцію, він був повністю забитий людьми.

Не пройти і на станції "Васильківська". Натовп пасажирів чекає потяг вже 15 хвилин, пишуть в мережі.

На інших станціях метрополітену склалася така ж ситуація. Люди не вміщаються у вагони. Очевидці пишуть, що є травмовані внаслідок штовханини.

У КМДА повідомили, що метрополітен відновлює перевезення пасажирів у звичайному режимі після повітряної тривоги.

"Наземні станції "червоної лінії" відчиняються після скасування повітряної тривоги та залежно від виходу поїздів з електродепо. Станції відкриваються орієнтовно за 10 хв до прибуття першого поїзда, щоб уникнути скупчення на платформах пасажирів, і як наслідок, можливого їх травмування на коліях метро", — зазначили в адміністрації.

Поїзди курсували із такими інтервалами: на червоній лінії – 5-6 хвилин, синій та зеленій лініях – 10 хвилин.

До звичайних інтервалів, близько 3 хвилин, метро мало повернутися орієнтовно з 9:10.

Також у КМДА додали, що працівники електродепо під час тривоги перебувають в укритті, а після її завершення оперативно повертаються до роботи, забезпечуючи вихід рухомого складу відповідно до наявної кількості машиністів.

Наразі у метрополітені людей стає все більше. Як пишуть ЗМІ, працівники метро оперативно розвантажують натовп і все контрольовано.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зранку пролунали вибухи. Внаслідок цього у Печерському районі уламки впали на багатоквартирний житловий будинок. Також падіння уламків зафіксовано у Солом’янському та Оболонському районах.