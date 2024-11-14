Городская электричка безопаснее метро? Что не так с транспортом Киева во время тревог

Кроме столицы, транспорт в тревогу останавливается только в двух городах. Они в тылу

В Киеве снова обострился транспортный кризис: сигналы воздушной тревоги в течение прошлой и этой недели стали приходиться четко на час пик. В настоящее время наземный транспорт, в том числе две ветки метро на левый берег, не работают.

Коллапс происходит чуть ли не каждый день: например, в среду, 13 ноября киевляне с левого берега не могли утром попасть на работу (тревога началась в 6:36 и продолжалась до 10:07, прервавшись на короткий 17-минутный отбой в 8:53).

Время тревоги в Киеве 13 и 12 ноября пришлось на часы-пик

Во вторник, 12 ноября, жители левого берега не могли добраться домой, потому что тревога началась в 17:28 и продолжалась до 18:56. Понедельник, 11 ноября, тоже не стал исключением и метро закрылось для левого берега в 6.52, что длилось два часа.

"Переполненный вагон не открылся и тогда его начали расшатывать"

Толпа на остановках в такие минуты агрессивна, рассказывает "Телеграфу" жительница Броваров, Анна. Обычно девушка использует "красную" ветку метро (наземную на левом берегу), когда небо чистое.

"В четверг (7 ноября, — Ред.), тревога закончилась после восьми утра. После тревоги люди на платформах не помещались в вагоны. Поэтому на некоторых станциях переполненные поезда просто не открывали двери. по стеклу, по дверям вагона, чтобы им открыли. А потом начали расшатывать вагон. дверей в тот момент, когда они били по стеклу, думала сейчас в лицо мне стекло полетит", — вспоминает Анна.

Во время тревог девушка едет на правый берег кольцевой электричкой (она принадлежит УЗ и работает в тревогу). Однако здесь тоже есть недостатки в виде вони, грязи и толпы, признается она.

"В понедельник я уже поехала на работу на электричке, но на станции "Дарница" меня просто вынесли из вагона и я больше туда не зашла. Во вторник я ехала с работы домой на метро и нас просто высадили на "Крещатике", а правительственный квартал перекрыли", — вспоминает Анна.

Из-за тревоги толпа находится в напряжении, рассказывает Анна, поэтому она постоянно становится свидетелем ссор. Вспоминает, как двое мужчин сражались, чтобы зайти в вагон метро. А на "Крещатике" дородный мужчина кричал на работницу метро, потому что ему нужно было проехать на "Арсенальную".

Как побороть транспортный апокалипсис. Мнение эксперта

Транспортный коллапс действует исключительно потому, что в Киеве с августа 2022 года решили останавливать общественный транспорт во время тревоги, рассказывает "Телеграфу" соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

На деле останавливается только коммунальный наземный транспорт (стоит от 6,50 до 8 грн), а вдвое более дорогие маршрутки (15 грн) продолжают спокойно ездить за наличные. Во время воздушной тревоги также ездит городская электричка, продолжает курсировать все железнодорожное сообщение "Укрзализныци", которое использует мосты столицы.

"Эта проблема уже более двух лет. Она просто в какие-то моменты больше ощущается, в какие-то — меньше. Сейчас вновь начинается сезон активных обстрелов, и люди особенно страдают из-за воздушных тревог и остановки транспорта рано утром и вечером", — отмечает транспортный эксперт.

Страдают не только пользователи общественного транспорта, но и владельцы авто, которые так же не могут добраться до другого берега. Из-за скопления частного транспорта они дольше стоят на мостах в пробках.

К слову, решение о транспорте принимал созданный за день до войны орган "Совет обороны города Киева", обращает внимание Гречко. Причем такое формирование нигде не закреплено законодательно.

Транспорт в тревогу ходит даже в Харькове

Киев — один из трех городов Украины, который останавливает общественный транспорт во время тревоги, обращает внимание Гречко. Останавливают также свои автобусы Хмельницкий и Ивано-Франковск, расположенные глубоко в тылу.

"Некоторые города, которые в 2022 году проводили решение останавливать общественный транспорт во время тревоги, они либо быстро, либо через несколько месяцев отказались от этого решения, увидев его неэффективность и ущерб", — говорит Гречко.

В Тернополе действует интересный алгоритм: после сигнала тревоги водители останавливаются и предлагают всем желающим пассажирам пройти в ближайшее укрытие. Те пассажиры, которые выбирают не уходить в укрытие, могут продолжить поездку. Многие города, расположенные гораздо ближе к линии фронта, чем Киев, не останавливают транспорт. Как Харьков, так и Днепр, и Одесса продолжают возить людей.

"Несмотря на аргументацию, что сотни тысяч людей не могут добраться на работу и домой, транспортный апокалипсис, что другие города находят варианты… Знаете, как вот о стенку горохом. Есть исключительно политическое решение, ничем больше не продиктованное, что в Киеве транспорт останавливается во время тревоги", — говорит Гречко.

Было более 10 петиций. Как достучаться до киевских властей?

В Киеве уже было около 10 петиций (!) с требованием отменить решение об остановке транспорта во время тревоги. Однако все они отвергаются из-за нежелания брать ответственность, считает Гречко.

Новая петиция за 4 дня набрала 5491 подпись

Считается, что это будет ответственность руководства, если кто-нибудь попадет под обстрел, поэтому люди должны идти все в укрытие, и транспорт должен останавливаться.

"Нет никакого другого варианта, кроме того, чтобы отменить это бессмысленное решение останавливать общественный транспорт во время тревоги. Это исключительно политическое решение … Мэр Кличко неоднократно говорил, что это будет "нашей ответственностью", если общественный транспорт попадет под обстрел". То есть это попытка избежать ответственности путем того, чтобы создавать неудобства для сотен тысяч киевлян", – говорит Гречко.

Риски того, что ракета попадет либо в дом, либо в автомобиль, либо в троллейбус, они абсолютно идентичны. Ракета либо прилетит, либо нет.

Вот сейчас мы у себя распространили…., ну, это где-то 10-я петиция, я просто уже перестал их считать, честно говоря. То есть, она наберется за пару дней. Все пойдет по той же процедуре. Опять же, главные люди, принимающих это решение, от которых здесь могло бы что-то зависеть, это глава военной администрации, это мэр Киева Виталий Кличко, глава департамента транспорта, ни один из них не заинтересован, чтобы общественный транспорт функционировал нормально", — считает Гречко, добавляя, что киевская верхушка далека от жизни и забот рядовых киевлян, потому что не пользуется общественным транспортом.

Ранее "Телеграф" обращался к городским властям с вопросом, не планируют ли оптимизировать движение общественного транспорта во время тревог. Так, по запросу "Телеграфа" в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) изданию ответили, что моменты безопасности по разрешению общественного транспорта двигаться во время воздушных тревог лежат в зоне ответственности городской военной администрации (КМВА).

В КМВА нашим журналистам указывали, что воздушные тревоги являются одним из сигналов оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, которые в первую очередь лежат в компетенции ГСЧС. Столичные военные не планировали и пересмотра запретов для общественного транспорта во время тревог.

Кроме того, системные стратегические вопросы безопасности решает Совет обороны Киева (соответственно, в Киевской области — Областной совет обороны), куда, кроме представителей КМВА, входят еще и структурные подразделения городской власти. В свою очередь КГГА, как следует из ответа на запрос, не спешит с нововведениями и… переводит стрелки на военных.

По неофициальной информации "Телеграфа", никаких "воздушных реформ", чтобы, например, адаптировать систему образования, сделав ее более гибкой, пока не планируют инициировать/делать и в Киевской областной государственной администрации.