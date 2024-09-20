Воздушные тревоги "по-умному" и без коллапсов: возможно ли ввести на Киевщине "зоны опасности"

С начала сентября жители столичной агломерации и других населенных пунктов области снова сталкиваются с рядом проблем из-за российских воздушных атак. Как это можно решить?

Россия не прекращает тактику постоянных воздушных атак на Киев и область, задействуя ракеты и ударные беспилотники. По данным мониторинговых сервисов, только с начала сентября в столице уже 23 раза объявляли сигнал воздушной тревоги. А в области таких предупреждений было 44.

В столичной агломерации массированность воздушных налетов и продолжительность тревог в очередной раз обострили вопрос, который уже не впервые живо обсуждается в соцсетях и СМИ, но никак не решится. А именно – можно ли и как именно дифференцировать опасность в зависимости от типа атаки россиян? Это помогло бы избежать транспортных коллапсов и ряда неудобств для жителей Киевщины, а также минимизировать воздушную угрозу для жизнедеятельности столицы и пригорода как важного экономического центра.

В чем именно проблема

Большое, но не очевидное, на первый взгляд, неудобство существует для жителей Киевщины. Когда воздушная тревога объявляется на территории всей области, а российские дроны в это время летят в какой-то одной части Киевщины, например, в районе Белой Церкви, то меры безопасности все равно вводятся повсюду, во всех без исключения районах, которые могут находиться за сотни километров один от одного (напомним, Киевщина поделена на 25 районов).

При этом из-за общей областной тревоги все детские сады и школы Киевщины закрываются (как минимум, должны это делать), коммунальный транспорт останавливается, после чего графики его движения существенно сбиваются/отклоняются, жители пригорода опаздывают на работу (если сирена в частности звучит утром) и т.д.

Другими словами, атака нескольких БпЛА условно в Броварском районе отражается неудобствами для людей где-то в Ракитном (при расстоянии между населенными пунктами в 120 км).

Дифференциация тревог уже существует, но…

Шаг за шагом определенное зонирование и дифференциация начались. В частности, уже достаточно долгое время сигнал об опасности с воздуха иногда раздается отдельно для области и Киева.

Одновременно с этим в Telegram существует ряд мониторинговых каналов, оперативно и точно извещающих о типах атак с воздуха и ориентировочных направлениях движения вражеских воздушных целей ("еРадар", "Воздушное пространство Украины", "Карта воздушных тревог", "ППО_Радар" и т.д.).

Отметим, еще летом прошлого года тогда еще пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтверждал, что ТГ-каналы, публикующие данные о видах угроз во время тревог, в большинстве своем дают правдивую информацию.

"То, что они обнародуют, — информация в целом соответствует действительности. Но в конце концов нужно все равно доверять официальным источникам информации", — говорил Игнат в эфире телемарафона, предполагая, что у этих ресурсов мог быть единственный источник информации.

Впрочем, на сегодняшний день ни местные власти, ни военные пока не спешат как с легализацией этих каналов, так, собственно, и с системной дифференциацией тревог по уровням опасности, а также с изменениями работы учебных заведений и транспорта. Оказывается, на это есть несколько причин.

Так, по запросу "Телеграфа" в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) изданию сообщили, что моменты безопасности по разрешению общественного транспорта двигаться во время воздушных тревог, лежат в зоне ответственности городской военной администрации (КГВА).

Ранее в КГВА нашим журналистам указывали, что воздушные тревоги являются одним из сигналов оповещения (информирования) населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, в первую очередь лежащих в компетенции ГСЧС.

"И не существует сигналов исключительно для Киева. Это общегосударственный вопрос. Поэтому очень некстати, если военная администрация или любая местная власть будет брать на себя право решать или просто комментировать вопросы государственного масштаба", — отмечали в КГВА.

Также столичные военные не планировали и пересмотр запретов для общественного транспорта во время тревог (речь идет о коммунальном, ведь частные перевозчики работают, несмотря на воздушные угрозы), сокращение комендантского часа или градаций в системе оповещения.

Кроме того, системные стратегические вопросы безопасности решает Совет обороны Киева (соответственно на Киевщине — Областной совет обороны), куда кроме представителей КГВА входят еще и структурные подразделения городской власти. В свою очередь КГГА, как следует из ответа на запрос, не спешит с нововведениями и… переводит стрелки на военных.

По неофициальной информации "Телеграфа", никаких "воздушных реформ", чтобы, например, адаптировать систему образования, сделав ее более гибкой, пока не планируют инициировать/делать и в Киевской областной государственной администрации.

Ранее мы сообщали, что согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, с началом нового учебного года в учебных заведениях вопросы безопасности находятся в сфере ответственности руководства этих учреждений и педагогических советов, а также лежит в сфере компетенции районных управлений образования, которые в свою очередь подчиняются райгосадминистрациям.

А на практике это означает, что формат обучения (очный или заочный) в отдельно взятой школе (детсаду) в случае воздушной опасности выбирает отдельно взятый руководитель того или иного заведения вместе с педагогами. И несет (несут) за это максимальную ответственность. Поэтому очевидно и не спешат внедрять какие-то гибкие решения на местах, чтобы воздушные тревоги (хотя и с низким уровнем опасности) не вредили образовательному процессу.

В то же время информация о тревогах по мониторинговым каналам неофициальная. Поэтому в случае потенциальной опасности для учебных заведений и детей педколлективы скорее перестраховываются, чем внедряют "реформы" на местах или какие-то собственные нововведения.

В чем еще сложность с зонированием тревог

В комментарии "Телеграфу" военный одного из отделений мобильной огневой группы, "охотящийся" на российские дроны в Киевской области, рассказал, что помочь военным с уровнями воздушных тревог могут современные технологии. Ведь с уничтожением вражеских дронов сейчас есть определенные нюансы и тонкости.

— Так, максимальная скорость российского "шахеда" – до 200 километров в час (но обычно он летит 150-180 км/ч). То есть, условно говоря, от Броваров до Белой Церкви (по дороге расстояние чуть более 100 км — Авт.) такой вражеский БпЛА будет лететь ориентировочно 30 минут.

Зная его приблизительную траекторию полета, гражданским можно сориентироваться в плане укрытия, а военным подготовиться к уничтожению беспилотника. А вот по поводу перепланировки логистики, резкой перестройки рабочих графиков транспорта или режима работы учебных заведений, транспортных маршрутов и так далее — задача уже на порядки сложнее. За 30-40 минут (и даже через час) это сделать нереально, — объясняет военнослужащий на правах анонимности.

Запутанное движение ракет и дронов во время одной из атак на Киев в апреле-2024

К тому же, по словам собеседника издания, время от времени россияне используют коварную запутанную схему полетов этих дронов: БпЛА часто резко меняют свой маршрут и направление, ищут легкие места для перемещения и пользуются сложным рельефом на низких высотах. Поэтому сказать гарантированно, что из Броваров такой дрон через пол часа точно долетит до Белой Церкви, довольно тяжело. Этот беспилотник может внезапно развернуться на половине пути и улететь, скажем, назад в направлении Киева или в Бориспольский район (где сигнал тревоги при дифференцировании уже отменят).

А если гипотетически этих "шахедов" будет сотня (и они, например, будут лететь по разным направлениям), в такой ситуации обеспечить безопасность гражданам, детям и инфраструктуре будет еще труднее.

— В вопросе же баллистических ракет и зонировании тревог задача с прогнозами и дифференциацией вообще не из простых, — говорит военнослужащий, — добавляя, что с начала этого года оккупанты начали использовать уже реактивные "шахеды", скорость которых составляет 400-600 км/ч. Поэтому при объявлении тревоги в области радиус опасности для гражданских и инфраструктуры расширяется (охватывает сразу несколько районов), поскольку такой дрон будет долетать до какой-то местности очень быстро. В случае же длительного маневрирования этот дрон будет угрожать большой территории.

Есть ли выходы и какие?

Как пояснил "Телеграфу" военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, вопрос градаций сигналов тревог в зависимости от опасности будет оставаться актуальным еще долгое время, учитывая несколько причин, но возможности запустить обновленную систему оповещения потенциально существуют.

— Очевидно, враг не отказывается от своей тактики ракетного и дронового террора, и в таких условиях непросто жить, когда в результате объявления сигнала воздушной тревоги останавливается весь общественный транспорт и т.д.

Если мы например берем Киевскую область, дрон может где-то летать на севере Киевщины в районе Чернобыльской АЭС, а привычная жизнь блокируется, скажем, в районе Обухова (расстояние около 200 км. — Авт.) на юге, или в Белой Церкви (расстояние от ЧАЭС – более 200 км. — Авт.). Конечно, в определенной степени здесь следует дифференцировать сирены. Например, если в России взлетает самолет Миг-31, который является носителем "Кинжалов", то конечно, все должны выполнять определенный алгоритм действий и перемещаться в укрытия.

В случае же, когда речь идет об ударных дронах, которые перемещаются в нашем воздушном пространстве со скоростью до 200 км/час, очевидно, что пожалуй лучше использовать варианты распределения областей на отдельные районы, в которых следует соблюдать правила безопасности во время тревоги. А другие должны жить привычной жизнью. Иначе все это время мы буквально будем проводить в укрытиях, — аргументирует эксперт.

Полковник ВСУ также рассказал, что где-то год назад в Украине начали прорабатывать израильскую технологию относительно более дифференциального подхода в распространении сигнала воздушной тревоги.

— Но результаты тех испытаний мне доподлинно неизвестны, в открытых источниках информацию о них не видел — прошла ли она апробацию у нас или нет. Хотя, как мне кажется, опыт израильтян для нас был бы полезен. Израиль – страна, которая по площади примерно равна территории Киевской области. Но тем не менее у них на фоне постоянных террористических опасностей продолжается устойчивая жизнедеятельность, работают предприятия, образовательные учреждения и все остальное.

Поэтому, думаю, нам следует исследовать этот опыт более тщательно и исходить из следующих соображений: война завтра не завершится. Враг в обозримой перспективе вряд ли откажется от тактики ракетно-дроновых ударов. Поэтому нам нужно адаптироваться под эти реалии и быть гибче, — поясняет Владислав Селезнев.

Для справки: киевская агломерация — скопление населенных пунктов (преимущественно городов), объединенных в единое целое экономическими, трудовыми, социальными и культурными связями.

Сейчас столичная агломерация является самой большой в Украине, а по численности населения составляет около 10% всего количества граждан страны. Она включает столицу и ее пригороды (так называемые города-спутники) – Бровары, Борисполь, Васильков, Вышгород, Вишневое, Боярку, Обухов, Ирпень и Бучу.

При этом города Фастов и Белая Церковь, расположенные от Киева на расстоянии более 60 километров и не имеющие с ним общих границ, также относятся отдельными урбанистами к столичной агломерации.

Как сообщалось, в Украине 17 сентября объявили достаточно "странную" воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. По информации мониторинговых каналов, опасность существовала для Львовской и Ивано-Франковской областей, что и вызвало у украинцев удивление.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве воздушные тревоги время от времени продолжают создавать существенную нагрузку на общественный транспорт. Особенно это происходит тогда, когда россияне переходят к утренним ракетным атакам. К примеру, очередной транспортный коллапс в час пик утром произошел в столичной подземке 6 сентября.